To jsou problémy: Bobří hráze podle Estonců ohrožují národní bezpečnost země na hranicích s Ruskem | Reflex.cz

Bobří hráze. Vypadá to jako nepříliš významná věc vytvořená v přírodě, ale podle Estonců to může být i problém ohrožující národní bezpečnost země. Pokud se tedy nacházejí na hranicích s „nepřátelským“ Ruskem. Bláznivá konstrukce? Ale ne, píše o ní i BBC, diskutuje se o ní v estonské televizi a dokonce o ni ví i v NATO. Co vlastně bobři v Estonsku způsobili?

Estonská policie a pohraniční stráž si objednaly odborné odstranění hrází, které budují bobři na některých říčkách a potocích. Jsou totiž na hranicích s Ruskem a to prý umožňuje pohyb pašerákům a dalším lidem, kteří zde nelegálně překračují hranice. To může být podle Estonců nebezpečné. Informovala o tom počátkem května estonská národní televize ERR. Abychom si to přeložili do srozumitelné řeči – po hrázích vytvořených bobry je možné jednodušeji překročit vodní tok.

Problém je údajně poměrně velký, protože v případě estonsko-ruské hranice se jedná o vnější hranici Evropské unie, která musí být důkladně zabezpečena proti pašování či migraci. Bobři svoji „prací“ hlídání narušují. Konkrétně se „problematické“ bobří hráze nacházejí v jihovýchodním Estonsku na řekách Pedetsi a Piusa a také na potocích Miilikse, Mäsovitsa a Mustoja.

Jenže zásah na státních hranicích se musí provádět podle určitých předpisů. Například větvě a stromy by neměly padat na ruskou stranu, což údajně bývá obtížné zabezpečit. Takže se vše musí dohodnout s Rusy, bez jejich svolení se hráze nezačnou likvidovat. Navíc se musí zasahovat ekologicky šetrně.

Celkem by se pak mělo odstranit v Estonsku na hranicích s Ruskem 30 bobřích hrází. Problémem je, a je otázkou, zda s tím Estonci počítají, že bobři samozřejmě postaví hráze nové.