Iniciativa podnikatelů podala na Babiše žalobu kvůli EET. Ministr mystifikoval veřejnost | Reflex.cz

Podle něj je prakticky všechno, co Andrej Babiš nasliboval kolem EET, jinak. "Kromě toho ministr Babiš plošně všechny podnikatele uráží, nadává jim do zlodějů a vrací náladu ve společnosti zpět do padesátých let. Už toho máme dost! Rozhodl jsem se proto podat na ministra financí žalobu, aby se před soudem oficiálně potvrdilo, že o EET mystifikoval," vysvětlil Buzek.

Podle něj ministr Babiš například na začátku roku tvrdil, že v gastronomii a ubytování vzrostly díky EET tržby o 100 procent. Podle březnových čísel Českého statistického úřadu však došlo k nárůstu jen o necelých osm procent.

Buzek také rozporuje tvrzení Babiše z prosince loňského roku, že EET by měla do státní pokladny přinést až 18 miliard korun ročně. "Tvrzení Andreje Babiše rozporují poslední statistiky i praxe z jiných zemí, kde se zavádělo EET nebo registrační pokladny. První vlna ukazuje, že v kombinaci se snížením sazby DPH je daňový přínos nepříznivý," dodal Buzek.

Podle Buzka rovněž není pravda tvrzení, že EET používá většina vyspělých států. Ze zemí G20 má pouze Itálie a Turecko mírnější formu registračních off-line pokladen.

EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Od startu EET do dneška eviduje tržby přes 144.000 podnikatelů. Třetí fáze EET začne 1. března 2018. Týkat se bude stánkového prodeje, občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí také kadeřnice, vybraní řemeslníci, opraváři domácích spotřebičů nebo astrologové.

Podle dokumentů ministerstva financí by EET měla letos a příští rok přinést do státní pokladny v úhrnu navíc 22,6 miliardy Kč. V roce 2019, tedy po náběhu všech fází EET, by to mělo být dalších 1,8 miliardy korun.

Vláda si od evidence tržeb slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

Iniciativa Radostné Česko bez EET uvádí, že má 40.000 členů, zejména podnikatelů.