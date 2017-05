Voayer: Kontroverzní výstava nahých žen míří do Prahy | Reflex.cz

Do Prahy přijede ze Slovenska výstava, na níž se prezentují nahé ženy převážně v pozicích odpovídajících submisivnímu sexuálnímu postoji. Uskuteční se po tři dny v srpnu v prostoru DUP39 na Národní třídě. ČTK to dnes řekl organizátor a autor výstavy Mário Petreje. Výstava Voayer může podle něj přiblížit lidem komunitu méně obvyklých sexuálních praktik, měla by ale také návštěvníkům ukazovat krásu ženského těla, tělesnosti a prožitku. Vstup na výstavu je od 18 let.

"Myslím, že také pomůže zastavit se v přítomném okamžiku, většina z nás žije buď minulostí, nebo budoucností. Tady by se lidé měli, a také tomu tak na výstavě v Bratislavě bylo, zastavit, nemyslet na nic jiného a prožívat a užívat si to, co vidí a co je obklopuje," uvedl. Zdůraznil, že i když modelky jsou v pozicích, které mohou pro někoho představovat ponížení, všechny pracují dobrovolně. Každá z nich má také svého osobního strážce a výstava má přísná pravidla pro návštěvníky.

Jejich počet bude limitován, vstupenky za 669 Kč je možno koupit v předprodeji. Každý návštěvník může být na výstavě maximálně 1,5 hodiny. Dostane rukavice, ve kterých se může některých - označených - modelek dotýkat. Dovolen bude jen jemný dotyk či pohlazení. Na webu pražské výstavy se mohou hlásit modelky.

S výstavou nemá problém Jana Smiggles Kavková, ředitelka České ženské lobby. "Je to od 18 let, je to pro lidi, kteří mají rádi SM praktiky, je otevřeně koncipovaná, nemám problém s tím, že se taková akce pro specifické publikum koná. Vždycky záleží na kontextu," řekla ČTK a připomněla, že kritizovala případ, kdy předloni v rámci akce Týden vědy a techniky byly ženské akty vystaveny v Knihovně Akademie věd. Také Genderová expertní komora ČR a Kongres žen ji označily za sexistickou, a knihovna pak výstavu předčasně ukončila. "Ukázky z výstavy Voayer mi nepřišly nijak za hranou a možná i umělecky kvalitnější než ty, co byly na výstavě v Akademii věd," doplnila Kavková.

Na Slovensku výstava Voayer trvala 12 hodin a navštívilo ji 700 lidí, říká autor. Pražská výstava bude trvat 18 hodin. Součástí výstavy bude expozice pomůcek užívaných komunitou BDSM. Termín BDSM se obecně užívá pro sexuální praktiky a orientaci založené na domluvě, že je jeden z partnerů nadřazen druhému. Patří sem erotický sadismus, masochismus a fetišismus. Zkratka pochází z angličtiny a zahrnuje slova bondage, dominance/disciplína, submisivita/sadismus a masochismus.

Petreje uvedl, že obavy z reakcí relativně konzervativního Slovenska se nenaplnily. Většinu těch, které zaznamenal, byla podle něj kladných. V Bratislavě aktivistka podala trestní oznámení pro podezření s obchodování s ženami, kuplířství a ohrožování mravní výchovy mládeže. Po získání vyjádření organizátora policie stíhání nezačala, uvedl.