Generálním ředitelem České televize bude i nadále Petr Dvořák | Reflex.cz

Vedle Dvořáka a Konráda do finálového kola volby z 12 kandidátů postoupili bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák, bývalý redaktor ČT a generální komisař českého Expa 2015 Jiří František Potužník a ekonom Petr Vinklář.

Dvořák ve svém kandidátském projevu uvedl, že hodlá navázat na své dosavadní působení. Slíbil pro další období kontinuitu v podobě hodnot, finanční i provozní stability a také stabilní manažerské vedení veřejnoprávní instituce.

Staronový ředitel chce zachovat bezplatný příjem kanálů ČT po přechodu pozemního vysílání na standard DVB-T2 a zaměřit se na nová média. V původní tvorbě ČT vidí největší prostor v dramatické tvorbě. Chce klást důraz na historická témata, úspěšné komediální série a zmínil výrobu výpravného seriálu pro děti. Chce jít také cestou mezinárodních koprodukcí.

Ve zpravodajství se chce zaměřit na poskytování ověřených důvěryhodných informací. Plánuje otevřít nové zahraniční zpravodajské posty i dostavbu budovy zpravodajství. ČT by se také měla stát dostupnou vzdělávací platformou pro všechny věkové skupiny, chystá založení divácké rady nebo ombudsmana ČT.

V rámci přechodu na standard DVB-T2 by podle Dvořáka měla ČT získat dva multiplexy místo stávajícího jednoho. Umožnilo by jí to například paralelní vysílání sedmi zpravodajských relací z jednotlivých studií. Nově by měla vzniknout studia v Ústí nad Labem a Plzni. V nových médiích se chce zaměřit na mladé lidi, kteří před sledováním televizní obrazovky dávají přednost mobilním telefonům a počítačům.

Dvořákovi, který byl jasným favoritem volby, končil mandát letos 30. září, kdy bude v Česku vrcholit kampaň před volbami do Sněmovny. Nový mandát mu začne 1. října.

Dvořák absolvoval technickou kybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT, v roce 1999 získal titul MBA na Chicagské univerzitě (USA). Od roku 1993 spolupracoval se skupinou PPF. V roce 2002 se stal za PPF jednatelem televize Nova. O rok později nahradil Vladimíra Železného na místě generálního ředitele. Novu vedl do roku 2010, ředitelem ČT je od podzimu 2011.