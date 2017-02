David Bowie a další královské známky punku

Britská královská pošta vydá zakrátko (14/3/2017) sérii známek, jež jsou věnovány Davidu Bowiemu. Tak se mi ten nápad líbí, že bych šel hned na poštu, všechny ty známky bych koupil, pak ještě nějaké pohledy, sedl bych si do kavárny, vzpomínal na staré kámoše a kámošky a všem bych psal a vzpomínal na starý časy. Nevím, kdy se mi něco podobného stalo naposledy, ale rozhodně se mi vydavatelské politika Royal Mail líbí, a tak jsem jí prolustroval katalog a našel i další známkové edice, které by vydaly na další vzpomínkové odpoledne a další hromadu psaní. Já snad budu muset do toho Londýna opravdu zajet.

Jasně, vlastenci namítnou, že by bylo na místě podpořit tuzemskou poštu, tu naši! Nechal jsem proto stranou služby tohoto státního podniku (mimochodem: náš vesnický pošťák je pořád lidská bytost, s níž je domluva!) a koukl se na nabídku známek domácích. Z novin vím, že známka prezidentská moc populární není, že jí dávala na frak série čtyřlístkovská. Bobík, Myšpulín, Piďa a pochopitelně Fifinka, jenomže kvůli těmto známkách na poštu nepůjdu, to by bylo v mém věku přece jenom poněkud dětinské… takže, co tam máme dál?

Letošní novinka, která už je k dispozici, jsou korunovační klenoty. Jistě chápete, že se mi nechce na toto téma žertovat, ale prostě je už do smrti budu mít spojené s tou scénkou, kdy jen tak tak nepřišly k úhoně.

Takže si z letošního edičního plánu možná počkám na Josefa Kainara, neboť on padal o stýblo, on padal o kaluže, kterýmžto padáním se proměňoval v muže… a snad na Portu Bohemiku, kdybych jel směrem na Litoměřice.

Čili nic.

A pak je tu samozřejmě ještě možnost navrhnout a zaplatit si známky vlastní. To znamená minimálně 600 listů a patnáct tisíc známek... tolik dopisů už asi nenapíšu.