Trumpův ostrý start. Zakázal odletět do USA šesti pasažérům z muslimských zemí

V Káhiře dnes zabránili nastoupit do letadla společnosti EgyptAir mířícího do New Yorku pěti iráckým cestujícím a jednomu Jemenci. Stalo se tak v souvislosti s pátečním příkazem amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasně omezit program USA pro přijímání uprchlíků, napsala agentura Reuters. Na toto opatřením dnes upozornila své pasažéry i katarská letecká společnost Qatar Airways.

Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, kterým s okamžitou platností pozastavil na 120 dnů program Spojených států pro přijímání uprchlíků. Příkaz rovněž na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Týká se to sedmi států - Sýrie, Iráku, Iránu, Jemenu, Libye, Somálska a Súdánu. Přezkoumání přijímacích mechanismů má podle prezidenta zajistit, aby se do Spojených států nedostali jejich nepřátelé.

Šest pasažérů, kteří chtěli letět na newyorské Kennedyho mezinárodní letiště, nesmělo v Káhiře nastoupit do letadla, přestože měli platná imigrační víza, napsal Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje. Pět Iráčanů přiletělo z Irbílu. V egyptské metropoli chtěli přestoupit na let do USA, ale museli se letecky vrátit do Iráku.

Společnost Qatar Airways upozornila cestující, kteří dnes chtějí letět do USA a pocházejí ze států dotčených Trumpovým příkazem, že k cestě potřebují povolení k trvalému pobytu v USA (takzvanou zelenou kartu) nebo diplomatické vízum, které se týká cizích vlád, Spojených národů, některé mezinárodní organizace a Severoatlantické aliance.