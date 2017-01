Kvůli hrozbě bombou evakuovali policisté vlak u Berouna

Kvůli hrozbě bombou zasahují policisté u Berouna v rychlíku, který míří z Prahy do Mnichova. Policie evakuovala cestující, provoz na trati stojí. Na místo byl povolán i pes cvičený na vyhledávání výbušnin.

"Probíhá evakuace cestujících, jejich přesný počet zatím není znám," řekla ČTK mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Podle webu Českých drah by omezení mezi Berounem a Karlštejnem mělo trvat minimálně do 11:00. Vlak EC 354 Franz Kafka jedoucí do Německa nabere podle odhadu zpoždění zhruba 120 až 140 minut. Policejní zásah kvůli výhrůžce zpozdí i řadu vnitrostátních spojů.