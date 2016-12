Odbojová skupina chtěla v Severní Koreji bombardovat z dronu sochy „drahých“ vůdců

Vládní propaganda Severní Koreje většinou bezostyšně lže, ale v minulých dnech zveřejnila velmi neobvyklou zprávu, která se ukazuje být pravdivá. Malá disidentská skupina Severokorejců chtěla vyslat z Číny dron, který by nesl výbušniny a s jejich pomocí chtěla zničit to „nejvzácnější“, co podle režimu existuje – sochy bývalých vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila.