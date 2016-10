Velký objev: Vědci tvrdí, že mají řešení na jet lag, který trápí lidi po dlouhé cestě letadlem

Jet lag zná téměř každý, kdo cestoval letadlem a překonal několik časových pásem (odborníci uvádějí nejméně dvě až pět pásem). Projevuje se nespavostí, únavou, bolestí hlavy i dalšími příznaky. Aklimatizace pak trvá i několik dní. Obvykle je jet lag horší při cestování směrem na východ, kdy má pak člověk problém usnout. Nový výzkum nabízí unikátní řešení.

Podle výzkumníků z Weizmannova vědeckého institutu v izraelském Rechovotu a anglické Bristolské univerzity, by bylo řešením upravit množství kyslíku přímo ve vzduchu. Tedy v letadle. Tělo se pak rychleji přizpůsobí změně času.

Vědci upozornili, že spotřeba kyslíku samozřejmě souvisí s jídlem a regulací tělesné teploty, tedy s odpočinkem, či přímo spánkem. Není to sice pro některé turisty nejlepší rada, ale když budete při dlouhých cestách letadlem více spát a méně jíst (a nepít tolik alkoholu), spotřebujete méně kyslíku a jet lag se projeví méně.

V letadlech je dnes ve vzduchu přibližně o 5 procent méně kyslíku, než v místech (pokud nejsou ve velké nadmořské výšce), ze kterých odlétáte. Ovšem některá nová letadla už mají možnost hladinu kyslíku v kabině upravit nahoru i dolu.

Zatím tým vědců vyzkoušel problémy jet lagu na myších a chce pokročit v testování na lidech v letadlech. Pokud by se tato nepříjemná cestovatelská záležitost podařila vyřešit, byl by to skutečně zásadní průlom.