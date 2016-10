Do Německa od ledna do září přišlo 213 tisíc migrantů

Od počátku roku do konce září do Německa přišlo 213.000 migrantů. Oznámil to dnes německý ministr vnitra Thomas de Maizière. Oproti stejnému období loňskému roku počet žadatelů o azyl výrazně klesl. Zároveň vzrostl počet žádostí o azyl, o kterých úřady už stihly rozhodnout. Neúspěšné žadatele chce ministerstvo vnitra snadněji deportovat.