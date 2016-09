Bláznivý nápad EU: Víza pro Brity až království opustí Evropskou unii

Úřady Evropské unie by mohly chtít poté, co Velká Británie opustí EU, zavést pro ostrovany opět vízovou povinnost. Jako důvod se udávají obavy o bezpečnost v souvislosti s množícími se teroristickými útoky v Evropě. Británie přitom není ani dnes součástí Schengenského prostoru a podobné opatření by bylo zcela jistě reciproční a postihlo by také občany České republiky.

V současnosti samozřejmě Britové cestují podobně jako většina evropských národů po kontinentu bez víza. Podle britského deníku The Guardian by se to ale mohlo v příštích letech změnit. Určitou formu víz prý plánuje zavést pro Brity, až odejdou z EU, bruselská byrokratická mašinerie.

O tom, jak by to mělo fungovat, se má podle britských médií začít v Bruselu diskutovat již tento rok.

Pokud by byl vízový režim pro Brity upraven, tak se dá očekávat, že i Spojené království zavede reciproční opatření vůči státům EU. To by ale mohlo mít určité dopady na turistiku i podnikání. A samozřejmě by se to dotklo i českých občanů.

Jako důvod pro možného opětovné zavedení nějaké formy víz pro Brity prý Evropská unie hovoří kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením po mnoha teroristických útocích z minulého a letošního roku.

O Brexitu, tedy odchodu Velké Británii, rozhodlo na ostrovech červnové referendum. Po něm mnoho zemí vyslovilo obavy, jak bude vlastně spolupráce a obchod s Británií fungovat. Například Japonsko už varovalo londýnskou vládu, že mnoho jeho firem přesune svá sídla na evropský kontinent.



Jak přesně ale bude Brexit probíhat, se zatím vůbec neví, protože britská vláda podle všeho oficiálně oznámí svůj odchod z EU až příští rok. Až pak začnou vyjednávání a přechodná doba má být pak dva roky.