Dejte sbohem rutině a svůj šálek kávy si maximálně vychutnejte | Reflex.cz

Přestože Češi kávu s mlékem milují, přední baristé přiznávají, že nejlepší káva je bez cukru, mléka a koření. Přidáme-li oblíbenou ingredienci, intenzita našeho nápoje je ta tam a necítíme jeho vlastní podstatu. Přitom právě míra kyselosti, sladkosti a ovocitých tónů je jedním z nejzásadnějších atributů při degustaci kávy. Obsah šálku bychom měli vždy zamíchat, abychom všechny chutě promísili. Pokud tak neuděláme, při postupném upíjení bude nápoj sladší a sladší.

Důležité také je, jakou rychlostí kávu pijeme. Zde se vyplatí opravdu spěchat. Za nejlepší tempo se považuje „dva nebo tři loky“, protože chuť se mění i v průběhu času a s teplotou. Mluvíme zde však o klasickém espressu, takže nemějte strach, že je to nutnost i u většího latté. U chladnější kávy vystupují na povrch kyselinky a ovocnost, může se zdát také hořčejší, proto neváhejte a pusťte se do ní hned, jak jen to půjde. Chcete-li se cítit jako pravý degustátor, usrkávejte po lžičkách. Tím se tekutina rozprostře po celém jazyku i patře a k vám se dostanou všechny chutě kávy.