Žena byla nezvěstná 42 let, teď ji našli živou a zdravou

Žena, která se přesně před dvaačtyřiceti lety ztratila poté, co šla na kontrolu ke svému praktickému lékaři, byla nalezena. Našly ji před několika dny náhodou americké úřady ve státě Massachusetts. Její příběh stále vyvolává spoustu otázek, na něž zřejmě již nenajdeme odpověď.

Místní šerif uvedl, že Flora Stevansová, která se ztratila před 42 lety, trpí demencí. Údajně si nemůže vzpomenout na své jméno, ani na nikoho blízkého. Také neví nic z doby, kdy se ztratila při cestě od doktora. Nyní je jí 78 let. „Není příliš časté, že vyřešíme případ starý 42 let,“ uvedl šerif Mike Schiff. „Hlavní pro nás je, že Flora je v bezpečí,“ dodal šerif.

Příběh však stále nemá jasné řešení. Flora si celou situaci, jak se ztratila, nepamatuje, svědkové se pochopitelně za dobu dlouhých 42 let vytratili. „Policie v posledních letech případu Flory několikrát otevřela, ale vždy se dostala do slepé uličky,“ cituje policii státu New York, kde se událost stala, britský deník Guardian.

Příběh je o to smutnější, že všichni příbuzní této ztracené ženy zemřeli, aniž by se dozvěděli, co se s Florou stalo. Její zdravotní záznamy jsou vedeny pod cizím jménem, protože na své původní si žena nevzpomněla. Jak dlouho již demencí trpí, americké úřady nesdělily.