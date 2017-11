Žena zaplatila 46 liber, na dovolenou letěla v letadle sama

Byl to ale zcela běžný let, který měl ženu přepravit ze skotského Glasgow na řeckou Krétu. Běžně je pomocí tohoto letu přepravováno až 189 cestujících. Nyní se ale stalo něco, co jediná pasažérka tohoto letu pojmenovala jako „surrealistické“. Letenku si sice koupili tři další lidé, ale dva zbývající pasažéři se prostě neukázali.

Společnost Jet2, která let zajišťovala, že „tento jev nebyl až tak neobvyklý,“ protože v tomto ročním období se už na Krétu létá podstatně méně než v hlavní sezóně.

Karen Grievová pro BBC uvedla, že na Krétu letěla sice na dovolenou, která ale bude zčásti pracovní. Chce tam totiž napsat detektivní příběh. Lze říci, že pokud by se inspirovala vlastní cestou, mohla by mít již nyní poměrně zajímavý materiál. „Muž na check-inu se mi smál a ptal se mě, kolik si myslím, že nás letí. Tipovala jsem okolo 10, ale on se rozesmál podruhé – jste jen tři, řekl mi,“ uvedla Grieovová, která za pouhých 46 liber měla soukromý let. „Ale na palubě jsem pak byla sama, ti ostatní dva se neukázali,“ dodala.

Jet2 se rozhodla let nezrušit, protože podle jejího mluvčího „má za sebou společnost úspěšnou a rušnou sezónu.“ Jinými slovy, společnost si chtěla udělat hlavně reklamu. To se jí – v pozitivním slova smyslu – povedlo.