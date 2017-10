Tajemství rodiny Kennedyů: Bohatství, podvody i vraždy ve slavném prezidentském klanu

Přestože jejich někdejší sláva je dávno pryč, přestože od jejich vstupu do politiky uplynulo přes 80 let, „americká královská rodina“, jak se Kennedyům často přezdívá, nepřestává veřejnost fascinovat. Příběh pohádkového zbohatnutí Josepha seniora, hvězdná svatba Johna Fitzgeralda a Jackie Bouvierové, ale na druhé straně i sebevraždy, vraždy a atentát. Je rod Kennedyů skutečně prokletý, jak se ve Spojených státech traduje? Spíše se nabízí vysvětlení, že tak početnému klanu se bohužel zákonitě musí přihodit i něco zlého. A že i samotní Kennedyové rozhodně nebyli svatí.

Koneckonců hned několik lidí zaplatilo za jejich činy životem. Tresty přitom nebyly vždy zcela adekvátní. Například senátor Tod Kennedy v roce 1969 způsobil smrt 28leté Mary Jo Kopechne tím, že s ní na sedadle spolujezdce sjel automobilem z mostu na ostrově Chappaquiddick v Massachusetts. Todovi se podařilo vyplavat, a i když později tvrdil, že se pro Mary Jo pokusil několikrát potopit, veřejnost se ptala hlavně na to, proč nehodu nahlásil až po dlouhých 10 hodinách. Za roli ve smrti mladé odbornice na politické kampaně tehdy dostal jen dvouměsíční podmínku.

Micheal Skakel, nevlastní synovec Roberta F. Kennedyho, byl dokonce usvědčen z vraždy. 15letá Martha Moxley byla v roce 1975 nalezena ve vlastní zahradě brutálně umlácená golfovou holí. Tehdy rovněž patnáctiletý Skakel se ale vězení dlouho vyhýbal. Odsouzen byl až v roce 2002. Nejvíce přitom proslul citátem: „Mně vražda projde. Jsem přece Kennedy.“

William Kennedy, synovec Johna Fitzgeralda, byl zase v roce 1991 obviněn ze znásilnění. Celou věc se nakonec podařilo ututlat, a to navzdory tomu, že se ozvaly další ženy, které měl William v průběhu několika desetiletí znásilnit. Lidé napojeni na slavný klan ale prý dokázali umlčet všechny svědky.

Když byl bratr Johna Fitzgeralda Joseph Jr. ve 30. letech 20. století vyslán do Německa, aby otci podal zprávu o tamní situaci, napsal tehdy, že nedůvěra nacistů k židům má své důvody. Dnes naprosto nepochopitelný názor vzal Joseph Sr. na vědomí s povděkem. Odepsal, že je velmi spokojen a vděčen za synovy postřehy. Tomu se koneckonců nelze divit vzhledem k tomu, že v rozhovoru s asistentem Harvey Klemmerem tvrdil, že „někteří židé jsou fajn, ale jako rasa vážně smrdí. Zkazí, na co sáhnou“.

Smutný je i příběh sestry Johna Fitzgeralda Rosemary. Když s ní byla matka na porodním sále, sestřička jí poradila, aby zkřížila nohy a počkala, dokud nedorazí lékař. Svědomitá matka tak učinila, ale hlavička nenarozeného dítěte kvůli tomu zůstala uvnitř těla přes dvě hodiny bez dobrého přístupu ke kyslíku. Rosemary se proto narodila s mentálním postižením.

Po sérii agresivních záchvatů nakonec Rosemary v jejích tehdejších 23 letech odvezl Joseph Sr. do nemocnice, kde jí provedli lobotomii. Následkem zákroku ztratila mladá žena cit v levé polovině těla a nebyla schopná artikulovat. Po zkažené operaci na tom Rosemary byla tak špatně, že její duševní schopnosti odpovídaly těm dvouletého dítěte. Rodina ji kvůli tomu zavrhla a žena byla do konce života držena v různých lékařských zařízeních.

Jedním z nejhůře střežených tajemství slavného rodu byla promiskuita pozdějšího prezidenta Johna Fitzgeralda. Věděli o ní takřka všichni včetně Jackie. To, jak se o ní jeho manželka dozvěděla, ale zůstávalo až donedávna utajeno. Dle neautorizované biografie chtěla Jackie manžela a tehdejšího senátora překvapit návštěvou v kanceláři. Ten se ale v momentě, kdy otevřela dveře, zrovna oddával orálnímu sexu s brigádnicí Peggy Ash.

Jackie tehdy prý rozezleně volala tchánovi, který jí za mlčení a pokračování v manželství nabídl milion dolarů. Rozezlená manželka měla odseknout, že jestli John přijde domů s nějakou pohlavní chorobou, bude chtít milionů dvacet. K rozvodu nakonec nedošlo, ale to rozhodně neznamenalo, že by manželství bylo bezproblémové. Po jedné obzvlášť vážné hádce nechal John manželku dokonce odvézt na psychiatrickou kliniku, kde Jackie podstoupila terapii elektrošoky. O tomto hrůzném zážitku později první dáma mluvila jen velice nerada.

Její problémy s psychikou to ale rozhodně nevyřešilo. Deprese, kterými trpěla, byly na přelomu 50. a 60. let silně prohloubeny ztrátou dvou dětí. Arabella nejevila známky života již po narození a Patrik zemřel po pouhých dvou dnech. Tehdy Jackie přemýšlela i o sebevraždě.

Největší záhadou pro americkou i světovou veřejnost zůstává samotný atentát na Johna Fitzgeralda. Střílel tehdy opravdu jen Lee Harvey Osvald? Konspirační teorie rozdmýchával při kampani i současný prezident USA Donald Trump, který sliboval, že tajné dokumenty v případě vítězství zveřejní. To sice neučinil, ale dle amerických zákonů by se zmiňované spisy měly stejně automaticky zveřejnit již 26. října tohoto roku.

Jediný zásah z Trumpovy strany by tak v této záležitosti mohlo být případné zastavení publikace těchto dokumentů. A kupodivu se v současnosti spekuluje o tom, že právě to by mohl prezident USA udělat. Tajné služby na to údajně naléhají. Podlehne Trump jejich vlivu? Nebo dostojí předvolebním slibům a veřejnost se dozví podrobnosti například o tajemné Osvaldově cestě do Mexika těsně před atentátem? To se dozvíme již za pár dní.