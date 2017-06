Exotická tržiště: krása, která vyžaduje opatrnost | Reflex.cz

Exotická tržiště: krása, která vyžaduje opatrnost

Velký bazar, Istanbul

Město na hranici mezi Evropou a Asií, důležité pro křesťanství i islám, mixující historii těchto dvou náboženství do jedinečné kultury prostě musí mít trh, který vyráží dech. Velký bazar se rozprostírá se na 61 uličkách, v nichž se nachází kolem 4 000 stánků a obchodů. Denně sem přijde 400 000 (!) návštěvníků, tak vůbec nepřekvapí, že v roce 2013 byl Velký bazar nejnavštěvovanější turistickou atrakcí na světě.

Bohužel je enormní množství domácích, ale i zahraničních turistů, kteří se tísní v krytém bazaru, vodou na mlýn zlodějů a kapsářů. Buďte opatrní, dávejte si na své věci pozor a ujistěte se, že máte uzavřené cestovní pojištění, které pokrývá podobné události.

Víkendový trh Chatuchak, Bangkok

Ulice Khao San, nevázaný noční život, nechvalně známý sexuální turismus, řeka Chao Phraya, množství historických památek či dokonce jen samotná atmosféra takzvaného Města andělů, to je to, co do Bangkoku přivádí každoročně miliony turistů. O další atrakci se většina dozví až na místě. Mimo centrum města se nachází největší trh pod širým nebem na světě. Potřebovali byste týdny, abyste Chatuchak prošli celý – nachází se tam až 15 000 stánků. Slova "ještě jedna ulička" budou vaší mantrou a s prázdnýma rukama se určitě nevrátíte.

Jeruzalémská hlavní tržnice

Přestože je Jeruzalém plný atrakcí a památek, určitě si nenechte ujít atmosféru jeruzalémské tržnice. Najdete tu všechny blízkovýchodní (ale i jiné) speciality, ať už patří do židovské, muslimské nebo křesťanské kuchyně. Populární falafel, šavarma, kibbeh, kebab, šašlik, baklava či chalva plus nepřeberné množství sladkostí, čerstvého masa, sýrů, ovoce a zeleniny, koření nebo pečiva.

Plovoucí trhy, Thajsko

Plovoucí trhy existují na mnoha místech na světě, ale ty nejznámější jsou v Thajsku, Indonésii a Vietnamu. Thajské trhy lákají nejvíce turistů a užívají si největší popularity. Oblíbené jsou především plovoucí trhy v Damnoen Saduak a Amphawa. Oba se nacházejí ve vzdálenosti do 100 kilometrů od Bangkoku, takže jsou výborně dostupné.

Na plovoucích trzích samozřejmě koupíte čerstvé ovoce a zeleninu, ryby, maso a pochoutky thajské kuchyně. Ochutnávání exotických jídel byste však měli pozorně zvážit. Hygienické podmínky na malých a vratkých člunech nejsou vždy nejlepší, a co domácím neuškodí, může citlivější evropský žaludek rozházet. Případy akutních průjmů, které přivedly turisty až do nemocnice, nejsou vůbec vzácné. Pokud už vás taková nepříjemnost zastihne, kontaktujte asistenční linku pojišťovny, u které jste si sjednali své cestovní pojištění, kde vám poradí, do kterého lékařského zařízení byste se měli dopravit, aby vám byla poskytnuta náležitá péče.

Medina, Marakéš

Mediny, městské čtvrti v severoafrických městech, jsou známé propletenými úzkými uličkami, které vytvářejí neproniknutelnou síť, často se rozpínající nejen do šířky, ale i do výšky. Medina v Marrákeši je jedna z nejslavnějších. Neutuchající vřava, překřikování prodejců, barvy, ze kterých se vám zatočí hlava, vůně Orientu, to vše zaútočí na vaše smysly. Ani se nenadějete a budete mít plné ruce nejen suvenýrů.

Khan al Khalili, Káhira

Pokud na nějakém místě nabudete pocit, že právě zde seženete kouzelnou lampu, tak to bude právě zde. Khan al Khalili, alias bazarová čtvrť v Káhiře má vše, co byste od tržiště v jednom z největších měst na světě čekali. Na místě trhu stál kdysi palácový komplex a historie z něj dýchá dodnes. Zdejší prodejci jsou mistři ve svém oboru a bez nákupu odtud vyjde jen málokdo. Pokud i náhodou nemají právě to, co hledáte, určitě znají někoho, kdo to má, a ochotně vás na něj odkážou.

