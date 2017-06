La Peregrina: Putování nejslavnější perly na světě od Marie Tudorovny k Elizabeth Taylorové | Reflex.cz

Jak byla slavná La Peregrina nalezena, je dnes nejasné. Jedna verze příběhu hovoří o africkém otrokovi, jenž za nalezení vzácné perly získal svobodu. To by však podle některých odborníků neodpovídalo reáliím španělských kolonií ve Střední Americe na počátku 16. století. Afričtí otroci se začali v oblastech ve větším množství objevovat až v následujících desetiletích.

Jisté však je, že se perla v roce 1513 dostala do rukou správci kolonie Pedru de Temezovi, který do té doby největší perlu na světě daroval španělskému princi Filipu II. Spolu se španělským následníkem trůnu se La Peregrina vydala na svou druhou pouť přes moře v roce 1554, kdy se Filip oženil s anglickou královnou Marií Tudorovnou. Ta je s vzácnou perlou dokonce zachycena na svém nejslavnějším portrétu Antonise Mora. Štěstí však panovnici nepřinesla. Manželství s Filipem nebylo šťastné a Marie zemřela ve věku pouhých 42 let, aniž by Anglii a Španělsku porodila následníka trůnu.

Mariina sestra Alžběta, jež nastoupila na trůn v roce 1558, poslala perlu zpět do Španělska. O dědictví po sestře, s níž léta bojovala o moc, nestála. La Peregrina se tak na 250 let stala součástí španělských korunovačních klenotů. Svědkem bouřlivých anglo-španělských vztahů se stala ještě jednou v roce 1605, kdy ji na sobě měla u příležitosti mírových oslav španělská královna Markéta Rakouská.

Novým domovem se pro perlu stala na počátku 19. století Francie. Napoleonův bratr Josef, který byl v roce 1808 instalován na španělský trůn, ji s sebou ze země odvezl o pět let později. Jeho synovec Napoleon III. pak La Peregrinu v době finančních obtíží prodal anglickému šlechtici Jamesi Hamiltonovi.

Rodina Hamiltonů perlu vlastnila až do roku 1969, kdy spočinula na hrudi poslední vznešené dámy – hollywoodské herečky Elizabeth Taylorové. Její několikanásobný manžel Richard Burton perlu své ženě koupil k Valentýnu za třicet sedm tisíc dolarů. Nezapomenutelná filmová Kleopatra ji pak klenotnickým domem Cartier nechala vsadit do náhrdelníku osazeného diamanty, rubíny a dalšími menšími perlami. Po smrti Taylorové byl šperk vydražen za 11 miliónů dolarů.