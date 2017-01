Bizarní pokus, který může zachránit životy. Vědci úspěšně zkřížili člověka s prasetem

Jakkoli to může znít divně, tak úspěšné vytvoření embryí, jež obsahují jak lidskou, tak prasečí DNA, je velkým vědeckým úspěchem a nadějí pro milióny lidí do budoucna. Vědci prokázali, že je možné vložit lidské buňky do nelidského organismu a ony přežijí. Kontroverzní výzkum může v budoucnu znamenat průlom při řešení problému nedostatku dárcovských orgánů.