Vědci z Univerzity Karlovy zkoumali, jaká ženská prsa se líbí mužům. Na to skutečně dává stát peníze?

Často slyšíme vzdychání, že české vysoké školství je podfinancované a proto se naše instituce nevyrovnají těm nejlepším v zahraničí. Dovolím si tvrdit, že to je lež. Peněz máme jako želez. Například na Univerzitě Karlově odborníci zkoumali, jaká ženská prsa mají muži nejraději. Vypracovali dokonce kvůli tomu studii. Ne to není silvestrovský vtip, výsledky byly zveřejněny na webu odborného časopisu Evolution nad Human Behavior. A výsledky? Jen to, co dávno víme.

Takže nejdříve ty výsledky. Muži mají nejraději prsa střední velikosti, potom velká a na konci jsou malá. Raději pak prý mají prsa pevná, což souvisí už žen s věkem (nemluvíme zde o prsou silikonových, které jsou v takové módě). Jistě, zkoumat to nikdo nemusel, protože to se mohli vědci optat v kterékoli hospodě.

Větší prsa, podle vědců, jsou pro muže symbolem plodnosti. To také ale nemusel nikdo zjišťovat. A když už nejsou tak pevná kvůli věku, souvisí to se snižováním plodnosti u žen. To už se přibližuje „objevu století“, musíte to ale pojmout „vědecky“. Trochu to zaobalíte a napíšete něco jako „poprsí může sloužit jako indikátor potenciálu plodnosti“. A je to. Studie o tom, co všichni dávno víme, je na světě.

Jenže, nebyli by to vědci, aby nevěděli, jak správně utratit peníze. Univerzita Karlova je škola veřejná, takže dostává peníze, které někde vyprodukují daňoví poplatníci a firmy. Rozdělí je pak stát. Nebo si seženete grant, vždy se najde nějaký blázen, který to zaplatí.

Takže výzkum to byl mezinárodní. Hned to vypadá reprezentativněji. Zjišťovány byly rozdíly v pohledu na prsa u různých kultur. To zní zase hodně vznešeně. Dotazováno (ukazovali jim obrázky prsou, to muselo být zábavné) bylo 267 mužů v České republice, Brazílii, Namibii a Kamerunu. Počet zkoumaných je sice v pofiderní, ale když potřebujte dokázat dokázané, nic vás nezastaví.

Těšíme se proto na další podobné studie, protože naše vzdělávací soustava má peníze na rozdávání.

Výsledky výzkumu o ženských prsou najdete na webu Evolution nad Human Behavior.