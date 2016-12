Bláznivý nápad nebo geniální řešení? Zahrady na střechách městských autobusů

Neobvyklý plán by měl nejenom pomoci se znečištěním ovzduší, ale měl by také snížit nadměrný hluk. Pilotní projekt bude zaveden na madridských autobusových linkách č. 27 a č. 34, protože tyto trasy křižují rušné části města.

Jedna zahrádka na střeše autobusu vyjde na zhruba 2500 euro, což je v přepočtu necelých 68 tisíc korun. To není až tak vysoká částka. V rámci projektu se ovšem počítá i se zahrádkami na střechách autobusových zastávek, což většině obyvatel přijde jako smysluplnější. Jednak to zpříjemní tato místa a pravděpodobně to i něčemu pomůže.

Madridská radnice se už delší dobu snaží zlepšit životní prostředí ve městě, které je zatěžováno především velkým množství aut. Začátkem prosince byl proto například omezen automobilový provoz na rušné ulici Grand Via. Té se také říká „španělská Broadway“ a je na ní jeden z nejživějších nočních životů v Evropě.

Zahrádky na autobusech zkoušejí také v dalších městech, například v Barceloně, Gironě či Palma de Mallorce.