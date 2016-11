Válečná turistika kvete: Lyžování v Afghánistánu, procházka zničeným Somálskem, čaj v Damašku

Britskou cestovku Untamed Borders spoluzakládal James Willcox a v její nabídce na internetu najdete cesty do Afghánistánu, Somálska, či některých nepříliš bezpečných oblastí Pákistánu a Kavkazu.

„Navštěvujeme v Afghánistánu místa, která jsou přece jenom klidnější a za posledních sedm let jsme žádný problém neměli. Samozřejmě zde bezpečnostní rizika existují, ale lze je sladit s touhou po poznání a dobrodružství,“ řekl webu Middle East Eye Willcox. Skupiny se vyhýbají zejména jihu země, kde je často u moci hnutí Tálibán a další ozbrojené islamistické skupiny.

Oblíbené jsou i cesty do Somálska a některých dalších míst světa, o kterých se většinou píše v souvislosti s válkou a chaosem. Některé lidi v poslední době hodně lákají také cesty do Sýrie, kde je ovšem v současnosti situace ještě komplikovanější než v Afghánistánu. Například argentinský cestovatel Pablo Sigismondi letos navštívil Damašek a tvrdí, že centrum města bylo bezpečné, že se po něm mohl pohybovat bez průvodce a ochranky, ale že z některých předměstí se ozývala střelba. Navštívil také město Homs, které je podle něj z velké části zničené. Tam se dostal s ozbrojeným doprovodem a cena byla několik stovek dolarů z Damašku a zpátky.

Web Middle East Eye v jednom svém textu z listopadu popisuje, jak někteří lidé ze Západu jezdí do Sýrie z Libanonu. Samozřejmě ne na území, které ovládá Islánmský stát, protože tam hrozí zajetí a smrt. Většinou jsou navštěvovány místa, která ovládá režim Bašára Asada. Ten dokonce vydal několik propagačních videí, aby se turisté vrátili do Sýrie, zejména do oblastí u Středozemního moře. Problémem je, že některé hraniční přechody s Libanonem či Irákem nejsou ze syrské strany hlídané. Ale když vás chytí pak v samotné Sýrii vládní jednotky, tak za neoprávněný vstup do země hrozí jeden až pět let. Přesto to prý několik desítek lidí i tento rok jako turisté risklo.

Méně riskantní je vstup na území ovládané Kurdy a to především v Iráku, kam se dá v podstatě normálně jet. Nezkoušejte to ale raději z kurdských území zpět přes Turecko. Typ člověka, který chce navštívit neobvyklé a nebezpečné země ale podle Jamese Willcoxa z cestovní kanceláře Untamed Borders nenaplňuje představu nějakého mladého bláznivého muže. „V posledních letech jsme měli zákazníky z více než 40 zemí a byla mezi nimi více než třetina žen. Věk se pohyboval mezi 20 až 80 lety,“ říká Willcox.

Pokud ovšem nejedete do podobných míst sami, tak náklady na cestu se šplhají k tisícům dolarů. Například cesta s Untamed Borders do Afghánistánu stojí několik tisíc dolarů, ale nejsou v ní ještě zahrnuty celkové náklady. Cesta vás pak může stát více než 5 tisíc dolarů. Do Afghánistánu můžete jet i daleko levněji, třeba za několik desítek tisíc korun. Pokud ale pojedete sami a budete hodně riskovat. Takže tento způsob raději nezkoušejte.