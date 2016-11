Ekosexuálové věří, že zachrání planetu tím, že se s ní budou milovat

Na jedné straně se k novému trendu hlásí lidé, kteří používají recyklovatelné sexuální pomůcky či se prostě rádi procházejí nazí po horách. Jenže na druhé straně se k ekosexuálům hlásí také lidé, které v rozhovoru pro Vice popsala Amanda Morganová z Nevadské univerzity následujícím způsobem.

„Válí se po zemi a prožívají své orgasmy pokrytí zeminou určenou do květináčů. Mají sex se stromy nebo masturbují pod vodopády.“

Jakkoliv bizarní se vám v této chvíli ekosexualita může zdát, aktivistky Annie Sprinkleová a Elizabeth Stephensová to se svou novou orientací myslí zcela vážně. Mladý pár vydal „ekosexuální manifest“ a chtějí, aby se za označení LGBTQI (výraz pro komunitu leseb, gayů, bisexuálů, transgender atd.) přidalo ještě E, jenž by ekosexuály definitivně reprezentovalo.

Přesto je jen velmi těžké je brát skutečně vážně. V současnosti objíždějí svět a filmové festivaly s dokumentem Goodbye Gauley Mountain: An Ecosexual Love Story. Ten navazuje na již poměrně známou polyamorii a představuje její ekosexuální variantu — pyloamorii. Zároveň na této cestě provádějí svatby již zarytých ekosexuálů, kteří si mohou vzít Zemi, Měsíc a další zástupce přírody.

360p 240p Trailer k dokumentu Goodbye Gauley Mountain: An Ecosexual Love Story REKLAMA Trailer k dokumentu Goodbye Gauley Mountain: An Ecosexual Love Story • VIDEO Vimeo.com

„Není to tak, že bychom lítali venku a píchali stromy, i když vlastně to tak trochu občas děláme taky, ale je to spíš o tom, abychom zničili bariéry mezi lidmi a přírodou,“ vysvětlila pro Outside Elizabeth Stephensová. Považuje totiž za veliký rozdíl, jestli přírodu považujeme za matku, nebo milenku.

„Když naštvete svou matku, tak vám pravděpodobně odpustí. Když se chováte špatně k milence, tak vás prostě nechá,“ vysvětluje postoj ekosexuálů Amanda Morganová.

V tom, že v matce zničehonic začneme vidět milenku nevidí problém už více než 100 tisíc lidí. Tedy alespoň tolik je na světě ekosexuálů podle odhadů Elizabeth Stephens.