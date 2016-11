Nejsmutnějšího polárního medvěda dočasně přemístí z obchodního centra

O příběhu ledního medvěda Pizzy informovala již dříve světová média. Ta poukazovala především na to, jak nevhodné je pro zvíře prostředí, v němž žije. Malé uzavřené akvárium s prosklenými stěnami, v němž může zvíře udělat maximálně pár kroků, naprosto neodpovídá nejen tomu, na co jsou medvědi uzpůsobení pro život ve volné přírodě, ale ani podmínkám v zoologických zahradách.

Medvěd Pizza se stal symbolem konzumu a konzumní společnosti. Smutné prvenství v pomyslné kategorii nejsmutnějšího polárního medvěda převzal Pizza po ledním medvědovi Arthurovi, který zemřel letos v červenci kvůli nevhodnému podnebí v Rio de Janeiru v Brazílii. Lidé si s Pizzou v nákupním centru totiž mohli fotit selfie a ty pak umisťovat na sociální sítě. Medvěd byl velikým lákadlem pro zákazníky a vedení obchodního centra doufalo, že díky medvědovi v centru lidé utratí více peněz. Většině lidí, kteří si s medvědem fotili své selfie, zřejmě vůbec nedošlo, že zvíře v obchodním centru trpí.

Zvíře bude nyní dočasně přemístěno jinam. Vrátí se do svého pomyslného rodiště, tedy do čínské zoologické zahrady. Ochránci zvířat, kteří na případ Pizzy už dříve upozorňovali, se nyní snaží docílit, aby medvěd v zoologické zahradě zůstal natrvalo. Jeho návrat do obchodního centra by byl podle jejich mínění krutý a způsobil by mu ještě větší stres. Podle fotografií a videí pořízených v nákupním centru je již nyní zřejmé, že zvíře psychicky i fyzicky strádá. Výběh pro medvěda zůstane po dobu jeho pobytu v zoo prázdný.