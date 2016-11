Jezero smrti na dně oceánu: Ti, kteří se do něj ponoří, už nikdy živí nevyplavou

„Byla to jedna z nejúžasnějších věcí, jež jsem v hlubinách moře viděl. Jste až na dně oceánu a najednou se díváte na jezero nebo snad tekoucí řeku. Připadáte si jako v úplně jiném světě,“ uvedl profesor biologie Erik Cordes pro Discovery News.

Tekutina v „jezeře“ Brine Pool má zhruba pětkrát vyšší salinitu než voda, která ji obklopuje. Zároveň obsahuje ve vysoké koncentraci metan a sulfan, takže vytváří vysoce toxické prostředí, jež se navíc prakticky nemísí s okolní vodou. Na záběrech pořízených speciální ponorkou jsou vidět krabi, kteří se do nádrže odvážili a logicky v ní už navždy zůstali.

„Je tam teplo, ale zároveň je tam opravdu hodně soli. Když tam spadnou, tak je to zkrátka mumifikuje,“ uvedl pro seeker.com biochemik Scott Wankel.

Vědci se domnívají, že na tomto místě dokáží přežít pouze bakterie či Riftie. Pro jiné organismy by měl pobyt v „jezeře“ zcela fatální následky. Chtějí proto nádrž o hloubce 360 centimetrů a obvodu 30 metrů podrobněji prozkoumat. Doufají přitom, že zjistí, jak se zdejší fauna dokázala takovým podmínkám přizpůsobit.

„Je hodně lidí, kteří v současnosti zkoumají extrémní prostředí na Zemi, protože nám to dává náhled do toho, co bychom mohli nalézt, až se dostaneme na jiné planety. Stejné technologie, jež v hlubinách oceánu používáme, budou určitě použity i při objevování nových světů,“ uzavřel rozhovor Cordes.