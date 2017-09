Vybouchne ČSSD stejně jako socialisté v Německu? Sociální demokracie skomírají v celé Evropě

Působilo to jako komedie i tragedie najednou – Martin Schulz, předseda německé sociální demokracie krátce po zveřejnění odhadů výsledku voleb v neděli místo sypání popela na vlastní hlavu obhajoval politiku strany, přestože ta dosáhla nejhoršího výsledku od roku 1949 (jen 20,5 procenta). V tomto případě ale nejde pouze o výsledek socialistů u našich sousedů, symbolizuje to celkový úpadek sociálních demokratů v mnoha zemích Evropy. Česko podle všeho nebude v říjnovém hlasování do Poslanecké sněmovny výjimkou. Proč tomu tak je?