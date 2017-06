Babiš + komunisti = parlamentní většina. Vracíme se do totality! | Reflex.cz

Červnový výzkum agentury STEM, která sestavila nový volební model, je šokující. ANO - 32,8, To znamená, že jen samotnému ANO budou patřit devadesát dva mandáty, KSČM - 12,7. - což znamená, že komunisté spolu s ANO mohou vytvořit parlamentní většinu a nasměrovat naši zemi do oligarchicko - proletářského ráje na dalších čtyřicet let totality.

Zdánlivě by se mohlo jevit, že takto postavené strany si musí jít ze své podstaty po krku. Komunisté přece jsou zástupci továrních dělníků, proletariátu, těch vykořisťovaných, zatímco Babiš je až archetypální imperialista a vykořisťovatel. Tento vzájemný protiklad oba póly ve skutečnosti ale přibližuje a ukazuje představitelný model, jak by k mesalianci mohlo dojít.

Především - komunisté i Babiš mají zcela stejné etické zábrany (rozuměj žádné) a Babiš udělá pro to, aby se udržel u moci, i kotrmelec pozadu. Komunisté, kteří jsou skoro třicet let v opozici, si už připadají odstrčení a chtěli by - alespoň jako malá doplňková koaliční strana - ke korytu. Zatím neměli na celostátní úrovni příležitost dostat se ke korytu, což je nesporně hněte. Takže poptávka obou stran po vzájemné spolupráci bude enormní.

Druhá věc je, že tím, jak jsou ty partaje protikladné, jsou vlastně zároveň i navázané. Přestože jsou každý na opačném konci lana - komunisté tahají s proletáři, Babiš s oligarchy - spojuje je to lano, o které se přetahují. A tím lanem je ostře třídní bipolární vidění světa, který oba subjekty sdílejí. Vnímání světa odvozené od marxismu a kapitalismu devatenáctého století, kdy se společnost dělila na dělnictvo a pány fabrikanty.

Oba subjekty si nevšimly, že svět už vypadá jinak a že ve vyspělých zemích nehrají klíčovou roli ani oligarchové, ani proletariát, ale střední třída - kotvící kámen demokracie. A Babiš i komunisté s ní ve svých výkladech světa vůbec nepočítají. Oba subjekty smýšlejí na ose moje továrny a dělníci, co v nich pracují (Babiš) a továrny oligarchů, ve kterých naši členové a voliči pracují (komunisté).

Je tedy snadno představitelné, že ke spolupráci těch dvou dojde po volbách mimořádně snadno. Vždyť pro Babiše by to bylo jen další pokračování dohod s odborovými organizacemi ve svých fabrikách - a na to je zvyklý a zavedený. Takže se můžeme těšit, že tyto dva z podstaty antidemokratické subjekty spojí po volbách síly a uvedou zemi do nějaké podivné levicové autokratické oligarchie, která s negativními projevy typu demokracie, lidská práva a svoboda slova snadno zatočí.