Proč Janu Krausovi vadí Topolánkova erekce?

Jan Kraus si vypláchl ústa Reflexem ve svém středečním televizním pořadu. Jak už to ale u ataků náhlé zlosti bývá, prozradil o sobě mnohem více, než by byl ochoten veřejnosti přiznat. Mezi řádky řekl něco tak legračního a průhledně motivovaného, že mám vážné pochybnosti o tom, zda dosud má Jan Kraus alespoň někdy erekci.

Ve středu si televizní diváci zhlédli další díl pořadu Jana Krause, kde (pochopitelně, jak dává najevo okatě už dlouho) podpořil Andreje Babiše. Ostře napadl Reflex, a především nově na prezidenta kandidujícího Mirka Topolánka. To, že Topolánek dělá Babišovi starosti, víme všichni. Babišovy výkřiky o Topolánkovi jako nejzkorumpovanějším premiérovi ukazují, že panu velkouzenáři tečou nervy. Topolova kandidatura ohrožuje Zemana a Babiš by o svého dobrého kamaráda Miloše ve funkci prezidenta nerad přišel. I bylo tedy nasnadě, že na Topolánka začnou babiščíci masívní palbu.

Už těsně před ohlášením Topolovy kandidatury to spustil šéfredaktor Babišových Lidových novin a Babišův kamarád István Léko: „Kardinální otázka je, zda Topolánek svoji vládu dokáže sestavit, a hlavně řídit bez svého stvořitele a rádce (Dalíka). I když problém to asi nebude. Kabinet může být klidně řízen propašovanými motáky. To, že Topolánek, který často vykládá o svém neustálém nutkání zachraňovat tuto republiku, je zpět, není vtip. Do nejvyšších pater politiky šel s velkými dluhy a za pár let ji opustil jako velmi bohatý člověk. Na to se slovy jednoho čtenáře LN dá říct jen jediné: Probůh, už ne! Už jste nám spolu s Dalíkem pomohli až moc!“

Ve středu ráno pak vychází na Babišově iDnes.cz článek s magickým titulkem „Experti tepou vnitro. Topolánek může přijít o prezidentskou kandidaturu“ a večer pak známý Babišův fanoušek Kraus napadne Topolánka ve své sledované show.

„To musí bejt ale gauner, ten Topolánek, když to říká i pan Kraus, viď, mámo!“

Pan Kraus vysvětlil, že Topolánek je kandidát Daniela Křetínského, a proto ho podporuje Reflex, neboť je pan Křetínský majitelem našeho vydavatelství. Bohužel zapomněl říct, že Topolánek je pravicový politik, jediný skutečně pravicový kandidát těchto prezidentských voleb, a že Reflex byl pravicový časopis podporující pravicové kandidáty na cokoliv už v době, kdy byl pan Křetínský školák.

Ale to je jen taková Krausova propagandistická špinavá polopravda, takové plivnutí. Mnohem zajímavější byla jeho filipika proti Topolánkovi. Panu Krausovi vadí, že Topolánka vyfotili na soukromé zahradě u bazénu s erekcí. A že je to na internetu, takže tu erekci může vidět celá planeta. A to ve mně zanechává těžkou pochybnost o tom, zda pan Kraus náhodou netrpí erektilní dysfunkcí.

Pojďme se na Topolánkovu erekci podívat bez emocí. Erekce je projev zdraví, síly, plodnosti a vitality. Erekce je odedávna symbolem mužství. A erekce není, nikdy v dějinách nebyla a až do konečného vítězství neomarxismu nebude něčím, za co je třeba se stydět. Pro mne osobně by byl problém, kdyby byla někde zveřejněna fotografie nahého politika v přítomnosti obnažených žen, kdy erekci nemá. Pan Kraus to má naopak. Proč?

Není mužem-feministou, co erekci odsuzuje jako symbol mužského šovinismu a falokracie. Přesto jej erekce jiného muže naplňuje pohoršením a chápe schopnost erekce u politika jako handicap. V takové situaci jako freudovsky vzdělaný psycholog nemůžu cítit nic jiného než kompenzační charakter Krausova pohoršení. Jednodušší lidé mají tak primitivně postavenou mysl, že to, co sami nemají, ač by to chtěli, druhým vyčítají a kritizují je za to. Jde — lidově řečeno — o převlečenou závist. Ale stejně jako pohoršuje chudou feministku oblečenou v batikované sukni norkový kožich zlatokopky, tak muž, který sám má problémy s erekcí, bývá obvykle nesmírně pohoršen erekcí jiného muže. Takže za Krausovým útokem na Topolánka nemohu vidět nic jiného, než že Janu Krausovi nestojí.

A protože jsem lidumil a mám rád i zrzavý a Krause, dovolím si slavnému moderátorovi něco poradit. Moderní medicína zná tři látky, jež erektilní dysfunkci velmi úspěšně odstraňují. Mohl bych o tom napsat trilogii. Jmenují se sildenafil, tadalafil a vardenafil. Skákněte si, pane Krausi, k obvoďákovi, nechte si nějaký preparát s účinnou látkou nechat napsat — třeba klasickou viagru — a vyzkoušejte to. Uvidíte, že když se vám zase po letech postaví, přejde vás ta strašlivá zloba, zapšklost a ukřivděnost, jež z vás jinak doslova stříkají i přes obrazovku.