Zeman má výjimečně pravdu, když nechce nové volby

Volby dopadly úplně jinak, než jsme si já a moje sociální bublina představovali. Bez ohledu na to byly ty volby standardní, odpovídaly demokratickým pravidlům, vyjádřily vůli občanů, a tak můžeme všichni jen naštvaně držet hubu a nadávat, že většina Čechů demokraticky vyjádřila, že nejsou žádní demokrati. Zpochybňovat v liberální demokracii výsledky voleb je nedemokratické, nesportovní a nečestné, demokracie je prostě vůle lidu, i kdyby ten lid rozhodl sebeblběji.

Přesto, že výsledky parlamentních voleb žádného pravičáka nemohly potěšit, nedopadly zas tak zle, aby mohly antisystémové strany slavit. Ta nejsilnější antisystémová partaj — ANO se svými skoro třiceti procenty — nemá ani parlamentní, natožpak ústavní většinu a s jinými populisty — Okamurovou SPD — do koalice nechce. Takže ten volební výsledek je sice blbej, ale v podstatě jde o patovou situaci, ve které nelze postavit žádnou většinovou vládu se silným, natožpak ústavním mandátem.

V úterý se sešli prezident Zeman s vítězem voleb Babišem a Miloš Zeman Andreje Babiše pověřil sestavením nové vlády. A vyslovil souhlas s tím, aby ta vláda — když to nejde jinak — byla menšinová. Protože za žádnou cenu nechce připustit opakování voleb, tedy nové parlamentní volby už na počátku roku 2018, přestože povolební politický pat k něčemu podobnému směřuje. I slepé kuře zrno najde, podobně i náš alkoholizovaný prezident má občas pravdu. Předčasné volby by znamenaly tragédii a je jim třeba zabránit. Proč?

Podívejme se, jak by nové volby s největší pravděpodobností dopadly. Především — přišlo by mnohem méně voličů, a to především voličů standardních stran. Tradiční voliči jsou mnohem méně urputní než voliči extremistů či protestních partají. Takže TOP 09, KDU-ČSL a STAN by se do sněmovny vůbec nedostali, protože jejich voliči otrávení druhými volbami by nepřišli, a nebylo by překvapením, kdyby před branami sněmovny zůstali i sociální demokrati a komunisté. Naopak příznivců stran protestu by přišlo možná ještě více než v těch volbách, co proběhly. „Oni tomu Babišovi zase křivdí, nikdo si s ním nechce hrát na koalici, tak mu to tam hodíme zas a řekneme i Máně!“ Takže teoretický výsledek by byl ANO 40 procent, SPD 15 procent, piráti 15 procent a ODS 10 procent.

Takový výsledek by umožnil Babišovi většinovou vládu, kdy by si mohl dělat absolutně, co chce, a navíc by vymazal většinu opozice z parlamentního dění. Takže demokracie by byla v mnohem větším ohrožení než v případě Babišovy menšinové vlády ozdobené nestranickými experty. Proto mi nezbývá než s prezidentem Ovarovičem výjimečně souhlasit. Nové volby by představovaly skok do totality Anofertismu, zatímco s Babišovou menšinovou vládou snad takový vývoj dokáže Parlament s pravicovou opozicí a v podstatě celá společnost ubrzdit.