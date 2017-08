Veselé Vánoce se Santa Milošem a mnoha čertíky. Bude i prezidentská rybí polévka a cukroví?

Šéf Senátu Milan Štěch oznámil, že první kolo prezidentské volby se uskuteční 12. a 13. ledna příštího roku. Až jeho rozhodnutí vyjde ve Sbírce zákonů, začne oficiální kampaň a uchazeči o křeslo na Hradě budou muset do pěti dnů zřídit transparentní účet. Nejpozději od 27. prosince pak začnou veřejnoprávní média vysílat volební spoty jednotlivých uchazečů (jiná média se do toho pustí nepochybně dříve). Při pohledu na toto datum člověka napadá jediné – letošní Vánoce budou opravdu „nezapomenutelné“.

Je totiž potřeba si uvědomit, že až se zhruba v polovině prosince rozeběhne finální fáze prezidentské kampaně, bude se česká veřejnost (možná) konečně sbírat z mrákot a šoku po volbách do Poslanecké sněmovny. Jejich výsledek se sice v tuto chvíli může jevit jako jasný, ale stačí pár procent sem či tam a může nastat volební pat či mocenský klinč, jako tu byl například v roce 2006. Lídři stran, kteří se nyní tváří jako andělé a něžnými hlasy slaďoulince oblažují své voliče, už dávno všechno tohle předvolební slibovací haraburdí uklidí do truhly, nabrousí zuby a vyrazí na zteč o kořist. Český volič tak opět pozná, jak se v Praze na Malé Straně taví železo a kalí ocel.

Třeba nebude nouze o nové puče v Lánech, Čapím hnízdu, v tvrzi na Vysočině a dalších konspiračních místech. Ale možná bude vše jinak a už pár týdnů po sněmovních volbách bude jasno o nové vládě a jednotlivých držhubných (rozuměj o křeslech ve vedení Sněmovny, vlivných výborů či postech v polostátních podnicích) pro spřátelené či na „rozumné uvažování“ obrácené členy jiných stran.

Jenže lidé se ani znovu pořádně nenadechnou a už začne masáž nová, tentokráte prezidentská. Určitě si tedy nemyslím, že jednotliví kandidáti začnou natvrdo lovit své voliče až s vytvořením nové vlády, ale lze předpokládat, že větší část pozornosti lidí i médií spíš bude mířit ke Strakově akademii. Prezidentští kandidáti budou muset být o více kreativnější a nápaditější.

Podstatná část horké fáze prezidentské kampaně bude zasahovat do vánočních svátků a dnů volna okolo příchodu Nového roku. To je poněkud prekérní situace, protože Češi mají závěr roku spojen spíš s pohádkami v televizi, plnou lednicí řízků, kachny a bramborového salátu či návštěvami u příbuzných a tomu, co se děje ve veřejném prostoru, tolik pozornosti nevěnují. Představa, kdy mezi pohádkami pro děti (na něž nostalgicky kouká i většina dospělých) či nasládlými americkými filmy poběží v televizi spoty prezidentských kandidátů, tak působí poněkud bizarně. O tom, že podobné spoty v našem zeměpisném prostoru bývají vždy poněkud trapnější, ani nemluvě. Vysvětlujte pak dětem, že ten pán v televizi není ani Santa Claus, čert, hastrman, anděl nebo loupežník.

Ale jak to udělat jinak, aby se kandidáti dostali lidem pod kůži? Pár dní po Novém roce už nemusí stačit, během Vánoc to je trošku plonkové a dny před Vánocemi lidé tráví spíš v obchodech nakupováním dárků a pečením cukroví, než aby četli dlouhé rozhovory v novinách či sledovali předvolební diskuse (tedy budou-li nějaké, když současný prezident Miloš Zeman umanutě prohlásil, že do žádných chodit nebude).

Nechme se tedy překvapit. O náhody a nenadálé zvraty zde nebývá nouze. Stejně překvapivé pak může být i prezidentské finále. Na něm se dají nápaditou prezentací kandidáta nabrat body a nebo to v něm lze celé totálně „dopodělat“. A když už prezidentská kampaň bude protínat Vánoce, ukáže některý z uchazečů, jak doma peče cukroví, dělá bramborový salát nebo poradí netradiční recept na kapra?