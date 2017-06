4 dobré důvody, proč by měl Bohuslav Sobotka zkusit kandidovat na prezidenta | Reflex.cz

Situace je zralá na to, aby se Sobotka stal kandidátem sociálních demokratů na prezidenta. Je k tomu pro ČSSD i Sobotku několik dobrých důvodů.

1. ČSSD zatím žádného kandidáta nemá a nezdá se, že by byla schopna nominovat někoho, kdo by měl větší šance alespoň na výsledek, kterého v minulé volbě dosáhl Jiří Dienstbier, než právě Sobotka.

2. Straně, jež je schopna vyslat do boje o Hrad svého člověka, může pomoci už samotná kandidatura. Pokud ovšem kampaň vezme vážně.

3. Během střetu se Zemanem si Sobotka získal jisté sympatie u lidí, kteří by ČSSD nikdy nevolili. V prezidentské volbě je ale oslovit může.

4. Sobotka patrně nevyhraje, ale může v prvním kole Zemanovi sebrat nemalou část voličů. Těžko jich bude dost na to, aby Zeman do druhého kola vůbec nepostoupil. Může to však být dost na to, aby Zeman působil oslabeně. A pokud Sobotka svým voličům do druhého kola doporučí Zemanova konkurenta, může výrazně přispět k jeho porážce.

To by mohlo Sobotkovi jeho odchod z politiky aspoň trochu osladit.