Nejtěžší Vánoce jsou vždy po smrti nejbližších. Podívejte se na nejdojemnější letošní reklamu

Kolem Vánoc jsme zvyklí vídat spoty plné veselých dětských tváří, plyšových zvířátek a humorných scének. O to více vyčnívá reklama #FirstChristmas pro společnost Shooting Star Chase, která se zabývá dětskou paliativní péčí a provozuje hospice pro nejmenší pacienty. Video totiž ukazuje rodiče a to, jak prožívají první Vánoce poté, co jim zemře dítě.