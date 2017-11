Tenisový svět se v Brně rozloučil s Janou Novotnou. Na pohřeb přišli Kvitová, Suková i Korda

Pohřbu se zúčastnil i Philip Brook, předseda londýnského All England Clubu, který pořádá tenisový Wimbledon. Turnaj, na kterém Jana Novotná prožila největší momenty své kariéry. „Nestává se často, aby v Česku byla taková osobnost. Z toho je vidět, jak váženým člověkem Jana byla,“ poznamenal ke vzácné návštěvě Jan Kodeš.



Před novináře se postavila i Petra Kvitová. „Jana byla vždycky úžasná a usměvavá. To si budu pamatovat. Její bojovnost byla neuvěřitelná. Blahopřála mi u obou wimbledonských vítězství, u prvního dokonce brečela. Byla mým vzorem.“



Do Brna přijela také kamarádka a tenisová parťačka Novotné Helena Suková s bratrem Cyrilem. „Dařilo se nám na všem domluvit, toho si moc cením. Ale netroufnu si říct, jaká Jana doopravdy byla. Každý si chrání soukromí, stejně jsme na tom byly i my dvě. Pamatuji si na Janiny wimbledonské úspěchy, často to opakují v televizi včetně toho, jak plakala vévodkyni na rameni. Naposledy jsme se viděli letos na Wimbledonu. V kontaktu jsme byly po SMS zprávách,“ promluvila před smutečním obřadem Helena Suková.



