Německá reklama si dělá legraci z obezity i blafů, které jíme. Sledujte příběh Eatkaruse

Reklama sleduje příběh malého chlapce, který žije v zemi monstrózně obézních lidí. Všichni, včetně něj i jeho psa jsou enormně tlustí, živí se stejnou šedou hmotou a celé dny pouze vysedávají doma či v kanceláři. Eatkarus ale chce být jiný, chtěl by létat. V honbě za černým opeřencem, kterého jednou uvidí z okna, najde čerstvé ovoce a objeví krásu běhu. Zanedlouho jeho obří měch splaskne a za nechápavých pohledů svého okolí roztáhne křídla a odletí. Německá reklama na řetězec Edeka sahá do svědomí nás všech, kteří ke své životosprávě nepřistupujeme zrovna ideálně. Končí sloganem „Jez, jako ten, jenž chceš být“. Co na ni říkáte?