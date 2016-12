Chcete vědět, kdo a proč bojuje v Sýrii? Tohle krátké video vám vysvětlí podstatu celého konfliktu

Je to konflikt, který se táhne už od roku 2011 a téměř nikdo v něm nemá jasno. Skvělé video od amerického politologa Ezry Kleina vám během pár minut vysvětlí, jak válka v Sýrii začala, kdo na čí straně stojí a které velmoci tu hájí své zájmy. I když video mapuje události pouze do roku 2015, k základnímu orientování v problému postačí.

Začalo to v roce 2011, kdy během syrských protestů v rámci tzv. Arabského jara nechal diktátor Bašár Asad střílet do neozbrojených demonstrantů a časem proti civilistům dokonce použil i chemické zbraně. Tento počáteční konflikt rozdmýchal několikaletou drsnou válku, která za sebou zanechala statisíce mrtvých a miliony lidí bez domova. Ve videu zjistíte, kdy se do konfliktu zapojil ISIS, proč od Sýrie daly USA ruce pryč a komu všemu leží v žaludku Kurdové.

Zatímco video mapuje události pouze do roku 2015, nejnovější situace je taková, že Bašár Asad je znovu na koni. S pomocí Ruska a Íránu dobyl nejlidnatější město Aleppo, zemi získává zpět do svých rukou a s tichým souhlasem celého světa páchá v ulicích jednu z největších genocid 21. století. Více o aktuálním stavu Sýrie, historii celé krize a o možné budoucnosti země se dočtete v komentáři Petra Markvarta - Syrská krize: Co přijde po Aleppu?