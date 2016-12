Vědci objevili dokonale zachovalý dinosauří ocas uvnitř jantaru

Dosavadní zkoumání unikátního nálezu dospělo k závěru, že barva dinosauřího ocasu byla kaštanově hnědá. Na vnitřní straně byl ocas sněhově bílý a postupně se zužoval. “Je to vůbec poprvé, kdy jsme získali dinosauří srst v takto zachovalém stavu,” uvedla autorka první studie Lida Xingová z Čínské univerzity geologických věd. Lida sama tento unikát objevila - na jednom z barmských trhů, kde se prodává jantar. Všimla si, že jeden z kamenů má pozoruhodný vnitřek. Pod mikroskopem pak zjistila, že se jedná o obrovskou vzácnost.

99 milionů let starý jantarový kámen byl už vyčištěný, obroušený a na tržišti se prodával jako kámen vhodný pro vsazení do šperku. Jeho opracování však nijak nepoškodilo jeho unikátní vnitřek, v němž se skrýval část dinosuařího ocasu. Studie mimo jiné uvádí, že se původně vědci domnívali, že se uvnitř nacházejí zbytky pravěké rostliny, například přesličky. To se ale nepotvrdilo, a o to větší byla pak radost vědců.

Není zatím jasné, jakého druhu byl dinosaurus, jemuž nalezený ocas patřil. Je ale jisté, že to nebyl žádný ze “známých” obřích druhů, jako apatosaurus, tyranosaurus či stegosaurus. Dinosaurus, jehož ocas byl nalezen, nebyl větší než vrabec.