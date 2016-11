Vědec vytváří aplikaci, která má zamezit úmrtím při focení selfie

Tým mladých vědců však nezůstává jen u pouhého konstatování faktů, na rozdíl od většiny předcházejících studií. Pittsburští vědci chtějí vyvinout aplikaci, která by své uživatele varovala, aby na určitých místech fotografie nepustili. Aplikace by podle vedoucího týmu, který se problémem zabývá ve své disertační práci, měla zabránit zbytečným úmrtím.

První zaznamenaná smrt kvůli focení selfie se stala v březnu roku 2014. Tým Hemanka Lamby ve svých závěrech uvedl, že se každoročně čísla zemřelých navyšují. Současné číslo smrtelných úrazů je 126. Nejvíce smrtelných úrazů bylo zaznamenáno v Indii, kde při focení selfie zemřelo od roku 2014 šestasedmdesát lidí. 9 lidí pak zemřelo v Pákistánu, 8 ve Spojených státech amerických a šest v Rusku.

Lamba to chce ale změnit, na aplikaci, která by měla být dostupná pro všechny typy chytrých telefonů, momentálně pracuje. Měla by fungovat jako určité upozornění, přičemž na základě polohových služeb z telefonu by měla být schopna zjistit, jestli se člověk zrovna nachází v extrémních podmínkách. Pokud by aplikace shledala, že ano, pak by automaticky upozornila majitele telefonu, ať je při pořizování snímků opatrný. Ambiciózní projekt má však trhliny, když zatím není jasné, jakým způsobem by donutil uživatele mobilních telefonů, aby si aplikaci stáhli. V Rusku je navíc statistika focení selfie mírně zkreslená, protože zahrnuje především případy, kdy si lidé fotili selfie se zbraní, a omylem se přitom zastřelili. Ve většině ostatních zemí smrt způsobí extrémní podmínky, ve kterých si lidé fotografie pořizují, jako například ve vysoké výšce nebo v nebezpečné poloze (například na vlaku, na okraji útesu, apod.).