Petr Fiala: Koalici s ANO nepřipravujeme. Byl to Sobotka, kdo přivedl Babiše do vlády | Reflex.cz

Jak hodnotíte výsledek prvního kola prezidentských voleb ve Francii?

Musím říct, že žádnou velkou radost z dosavadního průběhu francouzských prezidentských voleb nemám. Je mi líto, že rozumná pravicová politika nebude mít ve druhém kole francouzských voleb své zastoupení. Emmanuel Macron se prezentuje jako centristický kandidát, ve skutečnosti je to socialista s názory, které Evropskou unii dovedly do její současné krize.

A Marine Le Penová?

Marine Le Penová je populistka, reprezentuje politický extremismus, pouze o něco umírněnější, než jaký představoval její otec. Le Penová žádné řešení problému nenabízí. Pro Českou republiku z toho vyplývá to, po čem dlouho volám: jasně definovat zájmy občanů České republiky, najít shodu napříč politickým spektrem a důsledně naše zájmy v EU prosazovat.

Z kraje tohoto týdne začali někteří dosud známí kandidáti na prezidenta republiky sbírat podpisy. Podpoříte některého z nich nebo chystáte vlastního kandidáta?

Chceme mít v příštím období lepšího prezidenta než je Miloš Zeman. Takového, který by nerozděloval společnost, respektoval ústavní tradice a nezpochybňoval naši euroatlantickou vazbu. Zvolíme strategii, která nejlépe povede k tomuto cíli. Zda nabídneme vlastního kandidáta, anebo podpoříme nějakou nezávislou osobnost, o tom rozhodneme v blízké době a veřejnost s tím včas seznámíme.

Do konce dubna má předseda ANO Andrej Babiš vysvětlit Poslanecké sněmovně, jak to je s jeho domnělými daňovými úniky. Očekáváte, že to učiní v takovém rozsahu, aby rozptýlil všechny pochybnosti?

Nechci předjímat, co ministr Babiš předloží. Myslím však, že kdyby nějaké věrohodné vysvětlení měl, již by ho veřejnosti dávno poskytl. Jeho dosavadní kličkování ve mně vyvolává spíše skepsi. Nedořešené kauzy jakou je Čapí hnízdo či nejasnosti okolo nákupu dluhopisů Agrofertu ukazují vážný problém Sobotkovy vlády.

Přesto, pokud Andrej Babiš dostatečně pochybnosti nerozptýlí, měl by jej premiér Bohuslav Sobotka odvolat z vlády?

Premiér měl jednat už mnohem dříve. Měl jasně a rychle požadovat od Andreje Babiše rozptýlení podezření z finančních machinací, srozumitelné vysvětlení ve stanovené lhůtě, ne čekat na výzvu Poslanecké sněmovny. Premiér neudělal nic. Teď už by odvolání ministra Babiše znamenalo jen to, že se necelého půl roku před volbami premiér probudil. Pozdě. Premiér Sobotka se svou nečinností sám dostal do problému.

V posledních týdnech se množí – především z úst představitelů ČSSD – řeči, že si již nyní vaše strana připravuje půdu pro povolební spolupráci s Andrejem Babišem. Co vy na to?

ODS chce ve volbách dosáhnout co nejsilnějšího mandátu. O žádných koalicích nevyjednáváme ani je nepřipravujeme. Ani s ANO, ani s nikým jiným. Je to lež. ODS chce zastavit a nahradit současnou koalici socialistů a populistů. To je náš cíl. Ne si před volbami vyjednávat koalice a rozdělovat posty. Tyto diskuse vedou šíbři, kteří se snaží veřejnost přesvědčit, že je již vše rozhodnuto. Tak tomu ale není. Urážejí voliče, kteří teprve budou rozhodovat. Představitelé ČSSD jen průhledným způsobem odvádějí pozornost od toho, že přes tři roky sami sedí s Andrejem Babišem ve vládě. Byl to Bohuslav Sobotka, kdo přivedl Andreje Babiše do vlády, on nese zodpovědnost za jeho působení.

Co říkáte dohodě mezi KDU-ČSL a Starosty na volební koalici? Jak hodnotíte jako profesor politologie její šance na překonání 10procentní nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny?

Spojenectví jedné vládní a jedné opoziční strany není nic standardního, ani v praxi jednoduchého. Šance jiných stran a hnutí ale komentovat nechci, my se soustředíme na co nejlepší výsledek ODS. I proto jsme o víkendu v našem programu Silný program pro silné Česko představili 190 konkrétních bodů vedoucích ke zlepšení života občanů naší země. Chceme vrátit politice smysl a obsah. Věřím, že voliči se ve volbách budou rozhodovat podle programů, ne podle marketingových zkratek a výkřiků na Twitteru.

Naopak na sněmovních kandidátkách ODS budou i zástupci Strany soukromníků. Co si od této spolupráce slibujete a kolik by vám toto uskupení mohlo přinést dalších voličů?

Spolupráce se Stranou soukromníků je pro nás logická, máme mnoho programových průniků. Také tím podtrhujeme, že u nás mají zastání i střední a menší podnikatelé a živnostníci. A v neposlední řadě tím dáváme prakticky najevo, že se pravicově smýšlející lidé spojují s ODS. Jsem přesvědčen, že nám spolupráce se Soukromníky pomůže k takovému volebnímu výsledku, abychom získali co nejsilnější mandát. Chceme snížit a zjednodušit daně, zlepšit podmínky pro podnikání, omezit byrokracii, podpořit kvalitní vzdělávání a bezpečnost. Víme, co udělat pro lepší život lidí u nás, k tomu budeme žádat o silný mandát.