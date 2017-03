Karel z pořadu Prostřeno! v exkluzivním rozhovoru: "Prima si mě nenajala a jsem opravdu nemocný." | Reflex.cz

Pozornost na sebe v Česku momentálně poutá jen málokdo. 28letý Karel Ondrka se v pořadu Prostřeno! na TV Prima představil jako vulgární a výstřední „ajťák“ s Tourettovým syndromem, kvůli kterému co chvíli častoval oponenty vulgaritami těžkého kalibru. Popsal svoji zálibu v BDSM a starších ženách i lupenku a spaní v rakvi. Jeho vystupování se dočkalo tvrdých reakcí a televizi kvůli němu hrozí pokuta. Ondrka exkluzivně promluvil v rozhovoru pro INFO.CZ. Odmítá, že by se z jeho strany jednalo o předem domluvenou recesi a že by ve skutečnosti žádnou poruchou netrpěl, jak se někteří domnívají. Mimo jiné přiznává, že mu chodí výhrůžky a očekává vyhazov z práce.