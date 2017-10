Nový Svět je snad posledním koutem Prahy, kam bezprostředně nedoléhá turistický ruch – ne proto, že by sem nevkročila noha turistova, ale domy tu nejsou zaneřáděné desítkami nápisů slibujících cokoli, za co lze vytáhnout z kapsy návštěvníka nějakou tu kačku. Nemluví se tu rusky a neprodává se tu „old bohemian“ trdelník.

Pořád tu totiž žijí lidé a není nad to zažít, když si o letním podvečeru vyndají před svoje malé domky židle a klábosí o tom, co se během uplynulého dne na Novém Světě a v jeho okolí událo.

Dlouhé roky tu bydlel také Jan Blesík. Bezesporu výjimečný muž. Doktor filosofie a medicíny, varhaník a komponista, spisovatel a především kněz, člen řádu redemptoristů, jenž si v padesátých letech odseděl deset let v komunistickém kriminále.

Na Nový svět se nastěhoval – symbolicky – na velikonoční pondělí roku 1960. Do malé místnosti o pouhých devíti metrech čtverečních. „Jenže já jsem byl šťastný. Cítil jsem se zde jako na venkově nebo na letním bytě“, vzpomínal později a dodával: „i v klášterech jsme mívali takové malé světničky, a potom jsem na to zvyklý z vězení, kde cely na samovazbě nebyly vůbec větší“.

Jan Blesík prožil na Novém Světě rovné čtvrtstoletí. Studoval historii zdejších domů, poznal zdejší lidi, poslouchal, co vypravují o svých předcích. A to vše zaznamenal do nevelkého rukopisu, jenž nyní vychází péči Nakladatelství Pejdlova Rosička.

Jan Blesík dovedl historii Nového Světa na začátek sedmdesátých let. Knihu doplňuje text Dana Hrubého (autora knižních Pražských příběhů nebo Procházek starou Prahou, které vycházejí v Reflexu), jež líčí historii Nového Světa až do nového století, a portrét Jana Blesíka z pera spisovatelky Aleny Ježkové (autorky cyklu o životě v českých klášterech Tichá srdce).

Určující ráz pak dává knize více než sto současných i historických fotografií. Dílem je pořídila a dílem shromáždila ze soukromých sbírek a archivů zdejších obyvatel autorka celkového konceptu knihy Helena H. Zahrádecka. Vznikla tak knížka, která probouzí emoce - je vyjádřením naší touhy po Praze, která pod turistickým nánosem pomalu mizí. S výjimkou Nového Světa nejspíš už zmizela.