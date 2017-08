Korzety proklatě úzko: Steampunková bohyně Lady Mechanika v češtině!

Lady Mechanika se nenarodila. Vyrobili ji. Byl to trochu masakr. Padla na to značná část Tank Girl, a jak ta, panečku, uměla dělat kravál! V těle jejího příběhu ale najdete také pořádné flákoty z Wolverina, hrubě přišité, tohle rozhodně nebyla estetická chirurgie. Jeho pátrání po vlastní minulosti a jeho biologicko-mechanické paže posloužily ke zrodu nové monstrozity, byť pro muže poněkud přitažlivější. Tělo bylo posléze infikováno ďábelským semenem Hellboyovým a jeho vybraným chováním k příšerkám všeho druhu. Ale to nestačilo, přispěchat musel ještě viktoriánský gentleman z paralelních časů Luther Arkwright, syn Bryana Talbota, a vtiskl mechanické Lady polibek vonící párou a kolomazí.

Tak přišla Lady na svět. Vytoužené dítě jednoho muže jménem Joe Benitez. V dnešní době již mohou být muži otcem, proč ne. Zvláště když mají vdechnout život postavě žijící na papíru, eventuelně monitoru počítače. Tenhle Joe, talentovaný výtvarník, musel dlouhá léta plodit potomky jiným, byl zajatcem příběhů druhých, od Supermana s Batmanem po Supergirl. Před dvěma lety dal otročení vale a stal se otcem i matkou dívce se zářivě rudýma očima, vosím pasem a ocelovým stiskem. Jak by ne, když má paže z kovu, zatímco tělo bolestně lidské. Americký komiksový kreslíř a nyní i scenárista Benitez si založil vlastní nakladatelský podnik, aby mohla jeho biomechanická dcera žít, zajištěná a relativně osvobozená od korporátních mechanismů komiksové továrny.

Takže tu máme ultrasexy dívku, která je ovšem trochu netykavá. Když na ni někdo sáhne, je odmrštěn na druhý konec místnosti. Kyborgové jako ona mají zřejmě trochu problémy s genderem, a tudíž i s vlastní rolí. Chovají se tedy spíš jako chlap, aspoň než si vyjasní, kdo vlastně jsou. A to je, oč tu běží. Lady Mechanika pátrá po podobných biomechanických hybridech, ovšem pátrá po nich také největší zbrojař Británie, jistěže s mnohem temnějšími úmysly.

Děj se valí vpřed jako parní stroj, neboť jsme ve věku páry, v alternativním devatenáctém století plném pokročilých technologií, jinými slovy v žánru zvaném steampunk. Ten je v česky vydávaném komiksu ještě poměrně neznámou končinou a Lady Mechanika v překladu Richarda Klíčníka, kterou před měsícem vydalo nakladatelství Argo, je docela vítaným prokopávačem dveří do tohoto světa.

Pravda, scenárista v jedné osobě s kreslířem je trošku upovídaný a nový Alan Moore z něj asi nikdy nebude, zkrátka scénář je popisný a lehce těžkopádný, není-li to oxymoron. Všechno ale dohání kresebná linka a péče o detail. Po výtvarné stránce voláme bravo! Škoda, že se toho nedožil Alfons Mucha, tomu by se neskrývaně secesní varianty obálek tohoto dílka i lepé tvary hlavní hrdinky líbily a mohl by navázat Steampunkovou epopejí. To by dnes Japonci teprve koukali.