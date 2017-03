Gorillaz: Nejslavnější virtuální kapela světa ohlašuje návrat | Reflex.cz

Na co Damon Albarn šáhne, to funguje: Blur!, Good, Bad and The Queen a samozřejmě Gorillaz. A právě Gorillaz vydávají po sedmi letech nové studiové album.

Sedm let, po jejich posledním studiovém albu Plastic Beach se nejdříve koncem ledna připomněli „kazatelským“ klipem Halleluajah Money s anglickým písničkářem a básníkem Benjaminem Clemetinem zrovna v den, kdy do Bílého domu nastupoval Donald Trump, pak začátkem března vypustili informace o tom, že na 10. června přichystali zcela nový hudební festival Demon Days (pojmenovanný podle druhé studiové desky z roku 2005) v britském hrabtsví Kent. Lístky zmizely během několika dní, i když ostatní jména vystupujících vůbec nejsou známa. Včera pak Gorillaz oznámili, to, o čem se už dlouhou dobu šuškalo. Nové sci-fi album Humanz vyjde 28. dubna.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Gorillaz - Saturnz Barz • VIDEO goril.az

Albarn, stejně jako David Bowie, byl vždycky tak trochu napřed, a taky trochu retro. A kdo jsou hosté na novém albu? Disko královna a bondgirl Grace Jones, rapper D.R.A.M., legendární skupina De La Soul, Jehnny Beth z postpunkových Savages, mladý americký rapper Vince Staples nebo letos osmasedmdesátiletá soulová diva Mavis Staples. A vedle nich s Albarnem hrají Paul Simonon a Mick Jones ze slavných The Clash, klávesista Mike Smith, který hrává s Jamiroquaiem nebo Brand New Heavies nebo Simon Tong z The Verve.

A protože je festival Demon Days už dávno vyprodán, kapela na svých stránkách nabízí, že pokud si předobjednáte desku Humanz, která vyjde 28. dubna, budete mít možnost pořídit si k ní ještě lístky na speciální londýnský koncert. A obrovský zájem vzbudil i videoklip k písní Saturnz Barz, který za necelých 20 hodin shlédlo téměř 2 miliony lidí!