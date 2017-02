Masaryk v Berlíně: Světová premiéra se koná dnes večer, vyšly první mezinárodní kritiky

„Story of a mad man, who wants to prevent a Second World War,“ neboli příběh šílence, který chce odvrátit druhou světovou válku, tak se na německém mezinárodním filmovém festivalu Berlinale říká českému filmu Masaryk o životě Jana Masaryka. Dnes večer se tu bude promítat v mezinárodní premiéře pod názvem A prominent patient / Masaryk.