Roční dekomprese: Filmy, ve kterých se střílí (už by mohly jít do kopru)

Bylo to poslední dobrodružství Jamese Bonda (a doufám, že posledním také zůstane) Spectre, kdy mě to trklo jako cholerická koza zfetovaná andělským prachem: to se ani takový borec jako James Bond nedokáže porvat s osudem, aniž by kolem sebe nonstop nestřílel z bambitky jako šestiletý fakan, co si na sídlišti hraje na kovboje? Nebo dnes ještě někomu skutečně připadá cool, když hlavní hrdina snímku zvolí to nejprimitivnější řešení a prožene kulí hlavu každému, kdo mu odkrouhne nějakou tu milenku a nebo se, no bóže, pokouší ovládnout svět? Střílet lidi pistolí umí přece každé jelito; vyžaduje to ovšem muže skutečných kvalit, aby na každého hned netahal kvér.

Jasně, na konci filmu sice (spoiler) Bond odhodil svůj Walter PPK do blátivých hlubin Temže, ale nalijme si čistého Martini s vodkou – to dávalo v kontextu filmu a toho, jak se v něm ústřední postava po celou dobu profiluje, asi tolik smyslu, jako kdyby Bond hlavnímu záporákovi vmetl do tváře: „Ty se mi moc líbíš... hochu!“ a v nejlepší tradici Muže z Acapulca s ním odkráčel do západu slunce. Otázka je postavena jinak: Dá si někdy Hollywood se všemi těmi bouchačkami pokoj?

Tuhle otázku (ohledně bouchaček, ne toho hocha) si teď položil Xan Brooks z deníku The Guardian, když se podíval na to, jak teď v amerických kinech pohořel thriller Miss Sloane s Jessicou Chastainovou v hlavní roli. Miss Sloane je totiž sice film, ve kterém jde o zbraně, ale z pohledu otázky o jejich kontrole ve Spojených státech. Což je téma, na které kluci, co si hrají na kovboje, pochopitelně chodit do kina nebudou. Brookse nicméně zaujalo, kolik z těchhle bojechtivých diváků, kteří mají při pohledu na filmový výstřel šlehající z falické hlavně pulzující erekci, vlastně tvoří filmové publikum – a kolik z nich tvoří samotní filmoví tvůrci. Hollywood je koneckonců podle mnoha ukazatelů výrazně liberální oblast; působí to, jako by se zamotal do bludného kořene a nějak tomu krveprolití s příchutí střelného prachu ve filmech prostě nedokázal říct ne. V odsouvání do nepřístupných ratingů přitom lék na plátno přetékající prostřílenými mrtvolami nevězí – podle (v článku zmíněné) studie univerzity v Ohiu se dnes mnohem více palebného násilí nachází ve filmech přístupných (PG-13) než v těch nepřístupných (R).

A nyní - přestávka! Tady jsou Hvězdné války sestříhané tak, že se zrychlí pokaždé, když v nich někdo vystřelí.

Konec přestávky.

Nejnavštěvovanějším filmem uplynulého roku je ve světě Captain America: Civil War, v němž obrovské množství superhrdinů nadaných nadpřirozenými schopnostmi řeší konflikt tím, že se proti sobě rozeběhnou a pak si dají příšerně do huby. Na šestém místě je Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, v němž volí dialog přesdržkovou i dva nejtalentovanější mužové na planetě Zemi. Následuje Rogue One: Star Wars Story (snímek oslavující bandu teroristů, kteří se rozhodli zničit zcela funkční politický systém), Deadpool (o nájemném supervrahovi, který vypadá jako Freddy Krueger skřížený se shnilým avokádem) a na desátém místě je Sebevražedný oddíl, glorifikující pro změnu skupinu superzáporáků, kteří střílí na lidi ze samopalu a mlátí je po hlavě baseballovou pálkou. Je až mrazivé, že zbývající snímky v TOP TENu tvoří výhradně dětské pohádky: Hledá se Dory, Zootropolis, Kniha džunglí, Tajný život mazlíčků a Fantastická zvířata a kde je najít.

Vítejte na planetě Zemi, kde lidé chodí v největších davech do kina buďto na krvavá jatka, nebo na roztomile žvatlající animovaná zvířátka – a nic mezi tím.

Letmý pohled na očekávané blockbustery roku 2017 nicméně nenaznačuje, že by se na tom mělo v nejbližší době cokoliv měnit. Výhled nejnavštěvovanějších filmů totiž vypadá prozatím takto (pro přehled uvádím v závorkách i krátké shrnutí synopsí zmíněných snímků):

Resident Evil: Poslední kapitola (bude maso), John Wick: Kapitola 2 (bude maso), Logan (bude maso), Ghost in the Shell (bude maso), The Fate of the Furious (bude maso), Alien Covenant (bude maso), Wonder Woman (bude maso), World War Z 2 (bude maso), Transformers: The Last Knight (bude maso), War for the Planet of the Apes (bude maso), Dunkirk (bude MASO), Kingsman: The Golden Circle (bude maso)... a tak dále. Pro příklad, takhle bude vypadat nový King Kong (Kong: Skull Island); protože co by byl King Kong bez těžkých kulometů...

Jediný, kdo nám bude letos zřejmě krýt v kině záda bez toho, aby se z něj stal ještě před úvodními titulky masový vrah, bude asi pan Grey ve druhém dílu Padesáti odstínů šedi – bohužel tak bude činit vlastním ostře nabitým penisem, ale nezoufejme; pořád existuje šance, že střílí slepejma.