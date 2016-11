Kapela Ortel opět útočí na Slavíky, kdopak jí zatleská letos?

Slavičí Ortel

Tak v sobotu zas po roce přiletí Slavíci a bude to drama jako noha. Vždyť kurs na vítězství Karla je – považte – 1,03:1. Na scénu se vrací Ortel, takže bude i sranda a napětí navrch. Loni mu za dvojnásobné stříbro tleskala celá Státní opera, a když celebrity sejmul zdravý hlas lidu, dušovaly se, že neznaly bardovy strašidelné, trochu xenofobní a tak trochu náckovské texty. Tak teď už je znají. Co budou dělat, až Ortel zas vyleze na bednu? Počítám, že si preventivně nechají dát ruce do sádry. Můj kluk si teď zlomil kotník, takže informuju, že za příplatek lze získat vylehčenou, s níž lze mávat z červeného koberce.

Půvabné obrázky Davida Vávry

David Vávra je velice skromný. Opakovaně nás omračuje v roli zasvěceného průvodce Šumnými městy, navzdory operaci kyčle hraje každou sklepáckou Besídku jako o život, ale málo se ví, že když vyjede na dovolenou za dobrou architekturou, otevře si blok a kreslí do něj nesmírně půvabné obrázky. Snadno se o tom přesvědčíte v knížce Jedeme k moři, v níž David řeší svou zatím poslední cestu – do Chorvatska.

Můj pokus o mistrovský pokus

Kdybych chtěl být opravdu skromný já, nikdy bych nenapsal, že právě na ČT art běží vynikající cyklus Můj pokus o mistrovský opus. Virtuos versus skladba, bitva o dokonalost. Pochybnosti a obří tlak v druhé řadě seriálu, jehož jsem – prosím pěkně – duchovní otec. Nejbližší středu večer dávají už čtvrtý díl: Jana Boušková versus Koncert pro harfu a orchestr Lukáše Sommera. Jebať skromnost!

Mrtvých sedm statečných

Když už jsme u naší rodiny. Můj brácha teď právě dopsal knížku, která… Ne! Kecám! Vážně: V tištěném Reflexu jsme si s kolegou Matějem dali práci a u příležitosti úmrtí posledního ze Sedmi statečných (Robert Vaughn, který hrál Leeho) jsme došetřili, na co ti herci umřeli. A považte: pět ze sedmi skonalo na plicní choroby. Jenom Jamese Coburna skolil infarkt a právě Vaughna leukémie. Já vím, že za to nedostaneme Nobelovu cenu za medicínu, ale uznejte, je to zvláštní. Že by tolik hulili?

A znova Slavíci…

Jo a k těm Slavíkům – osobně s JXD povedeme v soboru večer on-line přenos a vzhledem k tomu, že Jirka patří – skromnost stranou – k nejlepším barytonistům mezi českými paleontology, můžeme se všichni těšit na jeho odborné postřehy.