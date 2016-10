Halloweenská dekomprese: Démonickou lebku Miloše Zemana do každé rodiny

V předvečer (resp. před předvečerem) slavnosti Všech svatých (při níž si připomínáme i ty, “o jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo”) je milou povinností zmínit se o všech těch příšerných maskách, které si lid navlékne přes hlavu a vyrazí do ulic v převleku za svou nejstrašnější norní můru. Tak si to rozdělme - kdo půjde za Zemana; a kdo za Babiše?

Vodní tvář ministra Babiše (vodácké ztvárnění). • Foto Profimedia.cz

Povinné politické okénko máme z krku a teď už se pojďme bavit o všech těch dalších halloweensky děsivých příšernostech. Vypadá to, že během letošních oslav smrti, duchů a zombíků bude hrát prim maska Demogorgona z populárního seriálu kanálu Netflix Stranger Things. Internet se hemží návody na to, jak si vyrobit kostým příšery, které (pozor, spoilery) se rozevírá hlava jako krvavá květina, co bez čerstvého masa chřadne, aniž by si předem musel sehnat motorovou pilu, úředně potvrzenou závěť a následný odvoz své rozporcované mrtvoly.

Upřímně řečeno, jestli chce příští český prezidentský kandidát dorovnat sázky, které svou lidskou tváří nasadil Miloš Zeman, a ještě přihodit, je maska Demogorgona ideální. (Pardon, vím, že politické okénko už máme za sebou; tohle byl jen ještě drobný politický vikýřek na provětrání.) Pokud půjde dál vývoj umělé inteligence v takových otáčkách, v nichž už se nějakou chvíli řítí dopředu, budeme si na příštího Helloweena oblékat už kostým vyhledávače Google. Co že mne vede k takto zhůvěřilé myšlence a znesvěcování jména blahoslaveného Googlu? Inu, informace o tom, že umělá inteligence Googlu vymyslela vlastní šifrovací algoritmus, který sice funguje - ale lidé mají trochu problém pochopit, JAK vlastně funguje.

Situace je v reálu ještě mnohem zajímavější, než jak to zatím zní. Věc se má tak, že Google v rámci jisté studie vytvořil dvě vzájemně komunikující umělé inteligence, které měly svou komunikaci nějak uchránit před pozorností třetí umělé inteligence. Konkrétně šlo o neurální sítě Alici, Evu a Boba; Alice měla za úkol poslat zabezpečenou zprávu Bobovi, který ji měl přijmout a rozluštit, zatímco Eva měla jejich komunikaci prolomit. Výsledkem studie je extrémně zajímavá výměna, v níž se Alici s Bobem většinou dařilo komunikovat bez toho, aby Eva získala byť jen podezření, o čem se spolu ty dva elektronické mozky baví. Pokud se Evě podařilo trochu do toho proniknout, Alice s Bobem vzápětí zdokonalili svou šifrovací metodu.

Vyhledávač Google v roce 2020 (ilustrační foto). • Foto Profimedia.cz

Jestli někdy přemýšlíte, co vašemu iPhonu při propojení s dva roky starým PowerBookem trvá tak dlouho, než spustí iTunes… přemýšlíte správně. Možná si posílají šifrované pusinky.

Ale dobrá, umělým inteligencím Googlem vytvořených neurálních sítí už sice rozumět nemusíme; hlavně že pořád rozumíme alespoň svým lidským výtvorům, třeba umění a tak. Například tomu chlapíkovi, co na internetu prodává lidské lebky… které… ehm… kdesi pořizuje zcela netknuté a pak do nich vyrývá sofistikované hieroglyfy… a pak je prodává za tisíce dolarů na své stránce RealHumanSkulls (resp. Skulls Unlimited International). Co na to říct. Asi že to musí být celkem fuška, takovou netknutou, neohlodanou lebku coby umělecké plátno vůbec sehnat, když letos eBay ke smutku všech nekrofilů definitivně zakázal prodej a nákup lidských ostatků.

Mimochodem, vzpomínáte si na zprávy o těch sedmnácti uřezaných lidských nohách (zpravidla navíc ještě s botou) (první byla adidaska), které během posledních devíti let vyplavily vody mezi Washingtonem a Britskou Kolumbií? No, tak nikdo pořád neví, komu patřily.

Osobně bych je zkusil spárovat s několika umělecky vyřezávanými lebkami.

Lidská lebka v roce 2048 (obeznámený odhad). • Foto Profimedia.cz

A když už budou takhle pohromadě, co do nich napěchovat ty neurální sítě od Googlu? Neříkejte mi, že se to nenaučí chodit po jedné s lebkou na kotníku v adidasce, když už to umí šifrovat vzájemné líbesbrífy. Sakryš, kdo potřebuje svátek svatých? Tenhle svět má Halloween 365 dní v roce.

A to zdaleka není jen řeč o těch milionech zmutovaných sexuchtivých moskytů, které teď vypustí do svého letového prostoru Brazílie (aby osouložili a zlikvidovali tím moskyty roznášející ohavné nákazy jménem Zika, dengue a chikungunya). Ani o halloweenských dýních z NASA.

Koneckonců, kdyby náhodou nebyly k sehnání lebky - umělá inteligence se vejde i do dýně.