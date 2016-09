Živě z Benátek: Jak na italský festival zavítal virtuální Ježíš

Producent Alex Barder, jenž nás na projekci na benátském Lidu vítá, říká, že budeme „jako úplně první na světě“ moci zhlédnout čtyřicetiminutovou ukázku z filmu Jesus VR – The Story Of Christ, Virtuální Ježíš – Příběh Krista.

Jenže ono to není „zhlédnout“. Nejdřív si nasadíte brýle, nápadně podobné těm na lyže (i když už jedny dioptrické máte, nasadíte je na ně), a pak už si sami můžete sledovat výseky filmu v rozlišení 4K na speciální 360stupňovou kameru. „Budete mít pocit, jako byste s Mesiášem přímo zažívali kázání na hoře, poslední večeři nebo ukřižování,“ říká producent Barder nadšeně.

No ale řeknu vám upřímně: po těch 40 minutách vás hrozně bolí oči (virtuální realita je podle mě dost náročná na mozek), nevíte, kterým směrem se na křesle nejlíp natočit (pořád kopete sousedy, jež nevidíte, a oni na oplátku kopou vás), bojíte se, co vám mezitím jinde uteče, a že by „spoluvytváření příběhu“ bylo až nějaká bůhvíjaká zábava, to není.

Ta technologie je prostě v plenkách a ten film o Ježíšovi lehce naturalisticky nablblý, s příšernými hereckými výkony. Ale zajímavý technologický experiment to je, ne že ne. Možná že se takhle budou za pár let natáčet všechny filmy, spíš se ale „VR“ stane součástí průmyslu počítačových her či kreativního vyprávění příběhu. Uvidíme.

Jesus VR vznikal v italském městě Matera. Film produkoval Enzo Sisti, který se podílel také na kontroverzním Umučení Krista, jež režíroval Mel Gibson. Podle ředitele MFF Benátky Alberta Barbery je uvedení snímku důkazem, že jeho festival věnuje pozornost zásadním současným proměnám, které předznamenávají budoucnost pohyblivých obrazů.

