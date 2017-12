Poslanec za SPD Radek Koten je konzistentní komunistický řezník

Post je rok starý a získali jsme ho díky tipu čtenáře, který chce zůstat v anonymitě. A ta sama skutečnost, že někdo přijde na takovouhle bombu a chce zůstat v anonymitě, trochu děsí. Jistě k té anonymitě mohou vést nějaké zcela privátní důvody - za pravděpodobnější však považuji, že se náš zdroj jednoduše bojí, že by mu to v budoucnosti mohlo přinést nějaké nepříjemnosti. Že se zase bojíme říkat pravdu, aby nás za to státní moc nevydusila.

Ta pravda je jednoduchá: Před rokem nasdílel na facebookovou stránku Pohraniční stráž ČSSR jistý Radek Koten fotografii dvou vojáků bývalého Československa nad Mikulovem, oblečené pěkně do uniformiček s rudými hvězdičkami, v jejichž jménu byly povražděny desítky milionů lidí. A jako komentář, aby nikdo nebyl na pochybách, že se za tu svou minulost pan Koten nestydí, ale naopak se s ní pyšní, k tomu napsal: „Takhle jsem si užíval u PS Mikulov 1985 - 1986“.

Připomeňme: Pohraniční stráž byla elitní formace Československé lidové armády, která byla i v době míru povinna zabíjet lidi. Vybíráni do ní byli úplní magoři, soudruzi s tak vymytými a vymydlenými mozky, že byli ochotni vraždit své neozbrojené a utíkající spoluobčany za to, že chtěli utéct „za dráty“.

Z permanentního kriminálu komunistického režimu do svobodného světa. Myslím, že je vynikající vizitkou Okamurovy SPD, za kterou byl Koten zvolen do Poslanecké sněmovny, že se rekrutuje z bývalých komunistických hrdlořezů. Částečně to vysvětluje i Kotenovy protievropské nálady a postoje, a samozřejmě to zgruntu vysvětluje jeho posedlost bojem proti imigrantům a ostrahou hranic před nimi.

On je prostě zvyklej na těch hranicích střílet na lidi, a je mu vcelku jedno, jestli to budou imigranti, nebo Češi jako za dob Pohraniční stráže. Hlavně když je bude smět s požehnáním vrchnosti zabíjet.

Gratuluji panu Okamurovi i voličům SPD k zvolení pana Kotena, protože nemohli lépe dát najevo, že SPD je reprezentací postbolševiků, kteří teď místo třídní zášti praktikují zášť nacionální. A panu poslanci Kotenovi je potřeba přiznat, že byl zcela amorální bez ohledu na režim.