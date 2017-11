Vzkaz pro ODS a Petra Fialu: Nechte jim tu funkci!

Odpovědí může být, že od roku 1992 se vedení sněmovny a její výbory volí na základě dohody, která více či méně odráží výsledky voleb. Byla to taková malá zvyklost vycházející z předpokladu, že smyslem parlamentu je nejen schvalovat zákony, ale také kontrolovat vládu. Všechna další hlasování už mohou být „na sílu.“

Dnešní hlasování o zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny však „na sílu“ bylo. Smyslem nebylo nic jiného, než že velká skrytá vládní koalice založená na 115 mandátech z 200 (ANO, SPD, KSČM) „odměnila“ kooperující opozici (Piráti, část sociální demokracie) a sekla přes prsty ty (ODS), kteří si ve středu dovolili nevolit zástupce ANO Radka Vondráčka do čela sněmovny. Navzdory tomu, že koalice „115“ na zvolení Vondráčka bohatě stačila, dostala „115“ ještě hlasy Pirátů a části sociálních demokratů kolem Jana Hamáčka. Zrodila se tak dvojí opozice – ta skutečná a kooperující.

V kuloárech sněmovny tvrdili někteří komunističtí poslanci, že by Fialovi hlasy dali, ale že je údajně nepřišel požádat. Když to člověk slyšel, musel mít dojem, že si tady někdo po 28 letech vychutnává moc, která mu nečekaně spadla do klína. Koneckonců už zvolení Stanislava Grospiče, který patří do tvrdého jádra komunistické strany, do čela vlivného mandátového a imunitního výboru, naznačuje, kdo a za co bude odměňován.

Jestli má mít slavný Demokratický blok nějaký smysl, neměl by přistoupit na hry Pirátů ve stylu nechceme být ani vpravo, ani vlevo, ani nahoře, ani dole a hlavně to mít se všemi dobře. Politika je směsí vynucených a nevynucených tahů, v lepším případě ofenzivních a překvapivých reakcí. Pokud má mít Demokratický blok (nebo ODS, nebo Fiala) možnost získat místopředsednickou funkci ve sněmovně jen výměnou za „kooperující“ přístup k Babišovi a vůbec koalici „115“, ať hodí tuhle funkci za hlavu. Lépe se tak ukáže, kdo je kdo, což zpřehlední situaci před prezidentskou volbou. Už dnes je totiž jasné, že méně půjde o volbu hlavy státu a více o odvetu za parlamentní volby.