Karel Steigerwald: Prezident se musí ihned vrátit z Ruska

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo v den, kdy v Rusku začíná návštěva prezidenta Zemana, na svém serveru článek Československo by mělo být Sovětskému svazu za rok 1968 vděčné, protože mu zachránil 20 let míru. V Rusku se nic neděje samo od sebe. Toto ruské vládní stanovisko není pro Českou republiku přijatelné. Proto bylo zveřejněno právě v den příletu prezidenta. Ten by měl ihned státní návštěvu přerušit a vrátit se domů.

Ani tisíc naftových studen a milión výhodných kšeftů by neospravedlnily Zemanovo pokračování v návštěvě. Mlčky nebo, nedej bůh, s nějakým novým bonmotem by tím článku z ruského ministerstva obrany přitakal. Přitakání by znamenalo velezradu. Hlava státu nemůže předstírat, že se o článku nedozvěděla, nemůže se tvářit, jako by se z Moskvy na Prahu nechumelilo. Může reagovat jediným způsobem, státní návštěvu ukončit. Tvrdší urážku a ponížení cizího státu si lze jen obtížně představit.

Rusové milují řeč symbolů. Kdo sedí napravo, kdo nahoře, kdo a proč má černý kabát. I z takových signálů se skládala ruská politika. Pořadí mužů v politbyru. Posadili tě dnes o židli dál, byls zítra mrtvý muž. Doslova. Dožadovat se vděku za okupaci a přesně v den, kdy hlava kdysi okupované země přijede, to je vzkaz čitelný, srozumitelný.

Pokud prezident Zeman bude v Rusku dál prodlévat a pokud by mu vláda republiky to prodlévání trpěla a pokud by Senát České republiky za to nepodal žalobu za velezradu, byla by mrtvá samostatná Česká republika. Ruský vzkaz je tvrdý test: jak už jste daleko s tím vnitřním rozkladem státu, Češi? Už vydržíte všechno a budete k mání? Odprosíte nás?

Rusové si neváží sluhů. Ty zašlápnou, a ještě je pomluví. Respekt mají jen před chování jasným a odvážným. Lísat se k nim nemá smysl. Přehlédnutí tohoto ruského státního vzkazu by vyvolalo otázky: máme ještě prezidenta, jsme ještě republika, nebo už jen ruské příhraničí? Jde do tuhého, pane prezidente Zemane, vraťte se domů ještě dnes.

Další kroky jsou na české diplomacii.