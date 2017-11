Propaganda za státní peníze: Soros s EU chtějí dovézt milion migrantů, píše maďarská vláda občanům

Současná maďarská vláda premiéra Orbána se začíná připravovat na dubnové volby, které rozhodnou o jejím dalším pokračování. Jako výkop volební kampaně rozeslala všem občanům dotazník s názvem „národní konzultace“, v němž se lidí ptá, co si myslí o údajném plánu byznysmena George Sorose na otevření evropských hranic a vpuštění milionů migrantů do Evropy. Celou věc dává bizarně manipulativním způsobem do souvislosti s evropskými politiky.

Institut takzvané národní konzultace, jakéhosi hybridu mezi průzkumem veřejného mínění a referendem, nevyužívá Orbánova vláda poprvé. Před bezmála dvěma lety byl využit pro vyjádření nesouhlasu veřejnosti s přijímáním uprchlíků. Na podobném zkoumání mínění veřejnosti by nakonec nebylo nic zvláštního, kdyby vláda pokaždé nekladla výrazně manipulativní otázky a nepředkládala argumenty pouze ve prospěch vlastního postoje.

V případě momentálně probíhající konzultace jde o takzvaný „Sorosův plán“. Podle interpretace maďarské vlády má jít o Evropskou unií podporovaný záměr miliardáře George Sorose na otevření hranic a rozmístění více než milionu příchozích migrantů do všech evropských zemí. Soros je se svou nadací Open society podporující neziskové organizace po celém světě pro Orbánovu vládu dlouhá léta trnem v oku, konflikty mezi oběma stranami jsou v Maďarsku trvalým tématem veřejné debaty.

Materiál rozeslaný vládou sestává ze sedmi bodů, pod každým z nich mají občané možnost zaškrtnout, zda jsou pro „plán“, nebo proti „plánu“. Jednotlivé body znějí takto:

1. George Soros chce, aby Evropská unie rozmístila nejméně milion migrantů během jednoho roku po Evropě, a to i na maďarském území.

2. Společně s úředníky v Bruselu plánuje George Soros rozebrat hraniční ploty mezi unijními státy včetně Maďarska za účelem otevření hranic pro migranty.

3. Součástí Sorosova plánu je využít Brusel k dosažení celoevropské distribuce migrantů nahromaděných v západní Evropě, se speciálním zřetelem na východoevropské státy. Maďarsko se bude muset rovněž účastnit.

4. Podle Sorosova plánu má Brusel přimět všechny členské státy unie včetně Maďarska k vyplácení migrantům 9 milionů forintů na sociálních dávkách.

5. Dalším cílem George Sorose je ujistit se, že migranti budou dostávat mírnější tresty za zločiny, které v Evropě spáchají.

6. Cílem Sorosova plánu je zatlačit evropské jazyky a kultury do pozadí, aby integrace ilegálních imigrantů proběhla co nejrychleji.

7. Součástí Sorosova plánu jsou také politické útoky a trestání zemí, které se staví proti migraci.

Nejdříve si dejme výklad maďarské vlády do porovnání se skutečným Sorosovým plánem – textem George Sorose zveřejněným v září 2015 na webu project-syndicate.org. V něm Soros píše především o nutnosti jednotného evropského systému pro řešení migračního problému, společné ochraně vnějších hranic a řešení celé věci v místech konfliktu. Zdůrazňuje, že uprchlíci by měli být umisťováni pouze do těch zemí, které jsou dobrovolně ochotny se o ně postarat.

Vedle tohoto textu napsal přibližně o rok později Soros další esej, v němž se, jak poznamenává maďarský deník hungarianspectrum.org, dokonce celkem blíží tehdejším Orbánovým návrhům. Z tohoto textu ale vláda v dotazníku necituje, vytahuje pouze z kontextu vytržené a překroucené citace z článku staršího, pro občany v současnosti kontroverznějšího. O tom, že v něm Soros píše mimo jiné o společné ochraně vnějších hranic, se vláda nezmiňuje vůbec.

A že se hodlají Sorosovými návrhy řídit evropští politici, to už si museli Orbánovi poradci jednoduše vymyslet. Migrace do Evropy má oproti minulým letům klesající tendenci a vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by se měla unie snažit rozmístit po Evropě další milion uprchlíků. Zvlášť když je jasné, že o to žádná země sedmadvacítky nestojí.

Dotazník tak evidentně slouží jen k naplnění Orbánových domácích politických cílů – konkrétně k ospravedlnění otevřeného boje proti Sorosem sponzorovaným organizacím včetně zavření jím dotované univerzity a zároveň k upevnění pozice své strany Fidesz před dubnovými volbami. Bez ohledu na četné kontroverze kolem Sorose a jeho politických aktivit se tedy dá říct, že jeho postavu maďarská vláda velmi okatým a primitivním způsobem využívá k politickému boji

V Česku máme sice zkušenost s ovlivňováním veřejného mínění politikem skrze média v podání Andreje Babiše, Orbánova metoda jde ale ještě o pořádný krok dál. Nestála totiž ani premiéra, ani jeho stranu jediný forint. V Maďarsku si nefalšovanou propagandu s dovozem až do schránky jednoduše platí sami daňoví poplatníci. To je panečku servis.